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С 9 января пенсионерам начнут выплачивать 5 000 рублей
9 Январь 2017 / Все новости

Единовременную прибавку к пенсии получат все – и гражданские, и военные, и работающие. Исключения составят лишь…

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Без счетчика заплатишь больше
9 Январь 2017 / Все новости

О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того,…

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Старейшая жительница Кузбасса отпраздновала 112 лет!
9 Январь 2017 / Все новости

Уникальную именинницу сегодня поздравили в Новокузнецке. Жительнице Кузнецкого района Евдокии Тимофеевне Третейкиной  исполнилось 112 лет. Первую…

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Отключения на 10 января (Новокузнецк)
9 Январь 2017 / Все новости

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 10 января 2017 года планируются отключения электроэнергии…

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А. Тулеев выразил соболезнование послу Китая в России
9 Январь 2017 / Все новости

В связи со взрывом на шахте в Китае, унесшим жизни 12 горняков, губернатор выразил соболезнование послу…

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В Рождество Христово родились 84 кузбассовца
9 Январь 2017 / Все новости

В праздничный день, 7 января, в Кузбассе на свет появились 40 мальчиков и 44 девочки. Больше…

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Машину и дачу от налогов не утаишь
9 Январь 2017 / Все новости

Пока мы отдыхали, вступили в силу новые законы и нормы, меняющие правила уплаты налогов гражданами и…

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1500 полицейских будут охранять правопорядок на Рождество
6 Январь 2017 / Все новости

Помогать полиции в охране порядка будут казаки, дружинники и сотрудники охранных организаций. В рождественские праздники на…

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6 января — Рождественский сочельник
6 Январь 2017 / Все новости

Православные верующие собираются прийти предстоящей ночью в храмы для того, чтобы отметить Рождество. А пока завершаются…

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Более 3 800 детей получили подарки по акции «Рождество для всех и для каждого»
5 Январь 2017 / Все новости

В доме культуры Промышленновского района подвели итоги областной акции «Рождество для всех и для каждого», которая…

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В Кузбассе пройдет музыкальная акция «Встречаем Рождество»
5 Январь 2017 / Все новости

Рождественские песни и колядки будут звучать на улицах городов и районов Кузбасса.  6 и 7 января…

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А. Тулеев обратился к Д. Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин
3 Январь 2017 / Все новости

С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем, на…

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Таштагольский район становится все более привлекательным
3 Январь 2017 / Все новости

Туристическое сердце Кузбасса — Таштагольский район — все чаще выбирают для постоянного места жительства. Второй год подряд…

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В Новокузнецке разыскивают участников заезда на сноубордах
3 Январь 2017 / Криминал

  Накануне новогодней ночи новокузнечане выложили в интернет видеоролик, на кадрах которого видно, как молодые люди катаются на сноубордах. Однако вместо горнолыжного склона они выбрали дороги города. Привязав веревки к автомобилю, экстремалы проехали по улице Кирова, миновали кольцо на левом берегу и свернули во дворы….

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Упал с балкона 5 этажа и остался жив
3 Январь 2017 / Криминал

  Инцидент произошел в Прокопьевске в одном из домов по улице Пионерская. Накануне около пяти часов вечера жильцы многоэтажки стали очевидцами происшествия. С балкона 5 этажа выпал мужчина. Прибывшим врачам…

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В Новый год в Кузбассе родилось 56 детей
2 Январь 2017 / Все новости

1 января в Кемеровской области родились 27 мальчиков и 29 девочек. Больше всего детей в праздничный…

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Движение открыли!
2 Январь 2017 / Все новости

Как сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Новокузнецка, сегодня в 16:20 объездная дорога Запсиб-Кузнецк была открыта.    

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Внимание! В Новокузнецке закрыта дорога!
2 Январь 2017 / Все новости

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Новокузнецка, в связи с ухудшением погодных условий  и ограниченной видимостью движение по…

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Аман Тулеев подвел итоги 2016 года и поздравил кузбассовцев!
30 Декабрь 2016 / Все новости

Как отметил губернатор, за год трудовые коллективы, прежде всего, горняки, помогли сохранить промышленный потенциал Кузбасса, экономическую…

просмотров: 213
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Президент поздравил кузбассовцев с Новым годом!
30 Декабрь 2016 / Все новости

Первые лица государства, Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Амана Тулеева и всех кузбассовцев с наступающими…

просмотров: 273
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А. Тулеев: усилить контроль за продажей алкоголя!
30 Декабрь 2016 / Все новости

Губернатор  потребовал от глав территорий усилить контроль за продажей алкоголя в новогодние каникулы. Аман Тулеев также…

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Основные события уходящего 2016 года
30 Декабрь 2016 / Все новости

Январь В первый день 2016 года в Кузбассе родилось 82 ребенка, в Рождество, 7 января 2016…

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