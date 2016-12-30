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Президент поздравил кузбассовцев с Новым годом!
30 Декабрь 2016 / Все новости

Первые лица государства, Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Амана Тулеева и всех кузбассовцев с наступающими…

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План мероприятий на новогодние каникулы (Новокузнецк)
28 Декабрь 2016 / Все новости

С 1 по 9 января в Новокузнецке во всех районах города пройдут праздничные мероприятия: мастер-классы, концерты,…

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Аман Тулеев подвел итоги 2016 года и поздравил кузбассовцев!
30 Декабрь 2016 / Все новости

Как отметил губернатор, за год трудовые коллективы, прежде всего, горняки, помогли сохранить промышленный потенциал Кузбасса, экономическую…

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А. Тулеев: усилить контроль за продажей алкоголя!
30 Декабрь 2016 / Все новости

Губернатор  потребовал от глав территорий усилить контроль за продажей алкоголя в новогодние каникулы. Аман Тулеев также…

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Основные события уходящего 2016 года
30 Декабрь 2016 / Все новости

Январь В первый день 2016 года в Кузбассе родилось 82 ребенка, в Рождество, 7 января 2016…

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Шоу «Кремлёвская ёлка»: спешите видеть! (сюжет)
30 Декабрь 2016 / Все новости

Новый цирковой проект «Кремлёвская ёлка» от легендарного цирка имени Никулина приехал в Новокузнецк. Он уже собирает…

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Праздник с доставкой на дом (сюжет)
30 Декабрь 2016 / Все новости

Дед  Мороз и Снегурочка накануне Нового года навестили многодетные семьи Куйбышевского района Новокузнецка. Те, где воспитывается…

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РЭК утвердила тарифы на электроэнергию на 2017 год
29 Декабрь 2016 / Все новости

Цена  киловатт-часа вырастет во втором полугодии. С 1 июля для жителей домов, оборудованных стационарными электроплитами и…

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Просьба о помощи ребенку из Прокопьевска!
29 Декабрь 2016 / Все новости

Семимесячной прокопчанке Карине Щегренец требуется лечение в Китае. Диагноз, который поставили малышке врачи, звучит сложно –…

просмотров: 196
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А. Тулеев поздравил областной коллектив ГУ МЧС России
29 Декабрь 2016 / Все новости

Приказ о присвоении звания победителя в конкурсе «Лучшее главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации»…

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С 1 января ставки по ипотеке будут снижены
29 Декабрь 2016 / Все новости

Как сообщила директор АИЖК Кемеровской области Юлия Шматок, в начале 2017 года ставки по федеральной ипотечной…

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«Праздник новогоднего пирога» прошел Калтане
29 Декабрь 2016 / Все новости

Участниками первого гастрономического фестиваля стали 15 конкурсантов – представители детского дома, детских садов, многопрофильного техникума, малого…

просмотров: 113
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Выставка храмовых икон Леонида Ключникова (сюжет)
29 Декабрь 2016 / Культура

В Новокузнецком художественном музее открылась выставка храмовых икон для строящейся церкви имени Петра и Февронии. Это…

просмотров: 121
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В Новокузнецке состоялся Рождественский бал (сюжет)
29 Декабрь 2016 / Все новости

Эта форма досуга приобретает все большую популярность среди жителей южной столицы Кузбасса. Причем это становится видом…

просмотров: 150
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Выбрали лучшие ледовые фигуры! (сюжет)
29 Декабрь 2016 / Культура

В Новокузнецке подвели итоги городского смотра-конкурса. Он уже третий по счёту.   Проигравших в этом конкурсе не…

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Подписано очередное соглашение о сотрудничестве
28 Декабрь 2016 / Все новости

Областная администрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Разрез Октябринский». Документ подписали первый заместитель губернатора…

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Управляющие компании будут работать все новогодние праздники
28 Декабрь 2016 / Все новости

Такую задачу поставила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко на совещании с руководителями крупных управляющих компаний, обслуживающих…

просмотров: 134
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Более 25 тыс. кузбассовцев вышли на предновогоднюю уборку территории
28 Декабрь 2016 / Все новости

На борьбу со снегом вышли коммунальщики, сотрудники бюджетных учреждений, студенты, школьники и все неравнодушные жители области….

просмотров: 100
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Отметили 26-й день рождения МЧС
28 Декабрь 2016 / Все новости

 День специалистов, которые умеют устранять последствия любой катастрофы и спасать жизни. В этом списке пожарные и…

просмотров: 262
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Бегом за здоровьем – 1 января!
28 Декабрь 2016 / Все новости

Новокузнецкие любители трезвого образа жизни 1 января выйдут на пробежку.  Рекордов ставить не собираются. Бежать предлагают…

просмотров: 145
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Новокузнецкие экологи подвели итоги года
28 Декабрь 2016 / Все новости

Они торжественно наградили участников городских экологических акций. 2016 год оказался насыщен на идеи: состоялись десятки эко-фестивалей…

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Операция «Каникулы» стартовала в Кузбассе
28 Декабрь 2016 / Все новости

Задача автоинспекторов – предотвратить детский травматизм. Уже проведены беседы в образовательных учреждениях. Во время массовых мероприятий…

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