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А. Тулеев выразил соболезнования народу Киргизии
16 Январь 2017 / Все новости

Губернатор Кемеровской области выразил соболезнования от имени кузбассовцев дружественному народу Киргизии в связи с авиакатастрофой. В…

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Новый заместитель губернатора
16 Январь 2017 / Все новости

Аман Тулеев назначил Станислава Черданцева заместителем губернатора по инвестициям и инновациям. Станислав Черданцев родился 15 апреля…

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Вез пассажиров, будучи в состоянии опьянения
16 Январь 2017 / Криминал

В Прокопьевске в дежурную часть полиции позвонил один из пассажиров микроавтобуса, следующего по маршруту «Красная Горка…

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Отключения на 17 января (Новокузнецк)
16 Январь 2017 / Все новости

  По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 17 января 2017 года планируются отключения электроэнергии…

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Награды ветеранам труда
16 Январь 2017 / Все новости

Аман Тулеев наградил ветеранов труда в связи с 90-летием со дня рождения Николая Ермакова. Награжденные –…

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В пункты взаимопомощи передали более 200 тыс. вещей!
16 Январь 2017 / Все новости

15,6 тыс. кузбассовцев принесли в 2016 году предметы первой необходимости в пункты взаимопомощи. Как сообщает областной…

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Родители против директора: конфликт в школе №89 (сюжет)
16 Январь 2017 / Все новости

О ситуации, которая сложилась в школе № 89 в Заводском районе. Родительский комитет не смог найти…

просмотров: 183
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3 призовых места на Кубке мира по ледолазанию
16 Январь 2017 / Cпорт

14-15 января 2017 года в городе Чонгсон (Южная Корея) состоялся этап Кубка мира по ледолазанию. В…

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Не пропустите драматические эксперименты по Н. Лескову!
16 Январь 2017 / Культура

Новокузнечан вновь приглашают стать участниками эксперимента. В драме 18-го февраля стартует уже четвертая по счету театральная…

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Вместо планируемых шести будет одна!
16 Январь 2017 / Все новости

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, для горожан на Крещение будет организована только одна купель – на…

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Отмечаем Старый Новый год или Васильев вечер!
13 Январь 2017 / Все новости

У россиян после встречи Нового года 31 декабря есть возможность отметить праздник еще раз. Многие жители…

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29 тыс. 700 кузбассовцев вышли на уборку снега
13 Январь 2017 / Все новости

К уборке последствий обильных снегопадов сегодня присоединились сотрудники администраций, учреждений бюджетных сфер, образовательных организаций, работники торговых…

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Задержали браконьеров, застреливших четырех косуль
13 Январь 2017 / Криминал

Участники рейда с поличным задержали  двух браконьеров, которые застрелили косуль в Юргинском районе. Как сообщает областной…

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Кузбасские журналисты отметили День российской печати
13 Январь 2017 / Все новости

Участниками мероприятия стали редакторы, корреспонденты, фотографы, дизайнеры, операторы компьютерной верстки, ветераны труда. Поздравил представителей печатных средств…

просмотров: 114
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Проекты кузбасских ученых поддержат на федеральном уровне
13 Январь 2017 / Все новости

4 научных работы кузбасских вузов получат финансирование по итогам конкурса Минобрнауки РФ. В январе 2017 года…

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24 тыс. выездных проверок ГЖИ было в 2016 г.
13 Январь 2017 / Все новости

Как сообщила начальник областной ГЖИ Ирина Гайденко, большинство выявленных нарушений касаются правил и норм технической эксплуатации…

просмотров: 149
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Отключения на 14-16 января (Новокузнецк)
13 Январь 2017 / Все новости

 По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 14-16 января 2017 года планируются отключения электроэнергии…

просмотров: 143
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Дежурят дополнительные патрули ДПС
13 Январь 2017 / Все новости

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, на территории Кемеровской области продолжительное время наблюдаются неблагоприятные погодные…

просмотров: 149
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Легкоатлетический манеж открыли в Междуреченске
13 Январь 2017 / Cпорт

После ремонта открыли легкоатлетический манеж комплексной детско-юношеской спортивной школы, который расположен на стадионе «Томусинец-2», в рамках…

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Студентки КемГИК стали лауреатами I степени международного конкурса
13 Январь 2017 / Все новости

Конкурс-фестиваль искусств «Global Fest Tallinn» проходил в Таллине  (Эстония) с 6 по 9 января. Он направлен…

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Тхэквондо: трое бойцов поднялись на пьедестал (сюжет)
13 Январь 2017 / Cпорт

В Павлодаре прошёл открытый республиканский турнир по тхэквондо. Первенство оспаривали более 300 спортсменов из 17 городов…

просмотров: 110
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Где можно будет искупаться в Крещение? (сюжет)
13 Январь 2017 / Все новости

В Новокузнецке подготовка к крещенским купаниям началась еще в декабре. Изначально горожанам было обещано 6  мест…

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