Сделайте подарок к Новому году!
Не проходите мимо, сделайте доброе дело! Новокузнецкий благотворительный клуб приглашает присоединиться всех желающих к акции, которую проводит вот уже 5-й год подряд. Это сбор новогодних подарков для проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 на ул. Олимпийская, 17.
Примерный список необходимых вещей:
-теплые носки — от 36 размера до 44,
-платочки носовые и бабушкам на голову,
-сласти мягкие (зефир, конфеты, шоколадки),
-шары и украшения елочные, НО НЕ СТЕКЛЯННЫЕ,
-плюшевые игрушки,
-гребешки и расчески с частым зубом,
-яркие красивые кружки,
— футболки и майки,
-шарфы для дедушек и шали для бабушек,
-яркие календари (их очень хотят!),
-кепки для дедушек, тельняшки для дедушек — от 50-го р-ра,
-тапочки, лучше с задниками — от 38-го р-ра,
— халаты — от 48-го р-ра.,
— ночнушки — от 48 р-ра.,
— тренировочные штаны — от 50-го р-ра.,
-иконки.
Вещи можно принести до 22 декабря в офисы компании CENTRA:
✔ пр. Металлургов, 20 ;
✔ ул. Запсибовцев, 10 в ;
✔ ул. Мориса Тореза, 95 б .
Так же вещи можно оставить:
«10 канал», ОАО Новокузнецкое независимое телевидение.
пр. Ермакова, 9а (вход со стороны сквера, 3-й этаж).
Будет организовано 2 дня для сбора подарков в общественных местах:
15 декабря и 22 декабря, СитиМолл, 4 этаж, фудкорт с 18.00 до 20.00.
Есть вопросы, звоните — (89609099898) Марина Афанасенкова.
Большая просьба к пакету с подарком прикреплять записочку, в которой напишите «для бабушки» или «для дедушки» и какого размера вещь внутри. Это очень упростит процесс сбора подарка.