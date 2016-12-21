В Кузбассе введен особый противопожарный режим!

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С 20 декабря 2016 года до 15 февраля 2017 года сотрудники МЧС России совместно представителями муниципальных образований и общественности предпримут усиленные меры для того, чтобы не допустить роста пожаров в зимний период, особенно в жилом секторе.

Большое внимание уделят профилактической и разъяснительной работе с населением по вопросам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров, а также по соблюдению требований распространения и использования пиротехнических изделий.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кемеровской области, особый противопожарный режим предусматривает и ужесточение требований к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам по соблюдению требований пожарной безопасности.

Размер штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности увеличен и составляет: на граждан – от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц – от 400 до 500 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.