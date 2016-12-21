Профессор КемТИППа А. Романов написал «Энциклопедию хлеба»

просмотров: 108

Доктор технических наук Александр Романов более 20 лет заведует кафедрой технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий КемТИППа, возглавляет областную ассоциацию мукомолов и хлебопеков.

Как сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в его 600-страничной книге формата А4, напечатанной в Кемерове, систематизированы сведения из монографий, учебников, нормативной и технической документации, отраслевых журналов, диссертаций. При этом новое издание обобщает информацию, связанную не только с процессом хлебопечения, но и со значением хлеба в жизни людей, истории и культуре разных народов, национальных и религиозных праздниках и обрядах.

Первой статьей энциклопедии стал «Абес» — тесто, употребляемое в поварском и кондитерском деле для содействия процессам тепловой обработки продуктов и затем не используемое в пищу, например, тесто для запекания окороков, герметизации чугунков, поддонов тортов. Завершается справочник статьей «Яшник» — хлеб из ячной муки. В приложении автор собрал пословицы и приметы, загадки и разместил англо-русский словарь терминов по хлебопекарному производству.

Благодаря живому языку изложения, издание будет полезно не только специалистам хлебопекарного производства, руководителям предприятий, преподавателям и студентам профильных учебных заведений, но и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами хлебопечения, традициями, связанными с хлебом.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.