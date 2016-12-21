Губернаторские ярмарки пройдут в Кузбассе

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Кузбассовцы смогут купить продукты к праздничному столу и подарки к Новому году на губернаторских ярмарках в предстоящую пятницу, 23 декабря. Они пройдут в Белове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске.

В связи с тем, что в Кузбассе установилась морозная погода, в администрации области принято решение перенести предпраздничные продовольственные ярмарки в Кемерове и Анжеро-Судженске на 27 декабря.

Свою лучшую продукцию представят крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности и потребкооперации Кемеровской области, а также предприятия Алтайского края.

Кузбассовцы смогут приобрести продукты питания, новогодние сувениры, подарочные наборы и елочные игрушки по ценам ниже рыночных на 10-15%.

К Рождественским праздникам можно будет приобрести мясо гуся, утки, индейки.

Новокузнечане смогут купить копченого омуля, гусей, грибы, ягоды, кедровые орехи, шишки. Порадует горожан и богатый выбор новогодних подарков, например, унты с вышивкой, изделия из верблюжьей шерсти.

В Прокопьевске можно будет приобрести растительное масло от местного предпринимателя С.А.Гаврилова. Также к праздничному столу хозяйства предложат молочных поросят. Предприятия потребкооперации будут продавать замороженную ягоду – чернику, клубнику, черемуху, а также сушеные белые грибы.

В Киселевске на ярмарке молочную продукцию представит крестьянское (фермерское) хозяйство Хащивский В.И.

Жителям Междуреченска продавцы предложат мясную продукцию из Алтайского края, копченые деликатесы из баранины и конины.

В Анжеро-Судженске впервые на ярмарке свою продукцию представит пекарня «PROSTOВКУСНО». Горожан порадуют рождественские имбирно-медовые пряники-козули. Эти кондитерские изделия ручной работы в форме домиков, снеговиков, петушков выпекают по старинному рецепту из специально приготовленного теста на основе меда.

Беловчане смогут приобрести живую рыбу от Беловского рыбного хозяйства – сома, осетра, крапа, а также свежие овощи от местных сельхозпроизводителей, пуховые шали, валяную обувь.

В Кемерове состоится новогодняя дегустация пельменей. Мастера декоративно-прикладного искусства представят новогодние подарки. Предприятия Алтайского края будут продавать баранину, изделия из шерсти яка и верблюда.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.