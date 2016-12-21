Предстоит самая длинная ночь в году

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21 декабря начинается астрономическая зима в Северном полушарии, а в Южном – лето.

В этот день происходит такое астрономическое явление как зимнее солнцестояние, когда высота подъёма Солнца на небосклоне является самой низкой. В заполярных районах 21 декабря 2016 года наступает полярная ночь, когда Солнце не выходит из-за горизонта.

День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году, после которого понемногу светлое время суток будет прибывать, а темное – сокращаться, а значит, лето становится ближе. Но перед этим надо пережить самую длинную ночь в году – с 21 на 22 декабря.

В День зимнего солнцестояния в народе обращают внимание на приметы. По зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае. В старину в этот день замечали:

— иней на деревьях – к богатому урожаю зерна,

— если срезанные вишневые веточки зацветут к Рождеству — будет много ягод,

— дождь идет — к мокрой весне,

— солнце ясное, лучистое — Новый год морозный,

— тихий безветренный день — хороший урожай плодовых деревьев.