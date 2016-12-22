О сотрудничестве Кузбасса с Республикой Беларусь

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Аман Тулеев обсудил с белорусским министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Ковхуто вопросы сотрудничества с Республикой Беларусь.

Министр и первый заместитель губернатора Владимир Чернов подписали план мероприятий на двухлетний период. План будет реализован в 2017—2018 годах в рамках соглашения об основных принципах торгово-экономического сотрудничества, которое обладминистрация и правительство республики заключили в октябре 1998 года. В числе основных мероприятий – совместная работа по производству, испытаниям, усовершенствованию карьерной техники.

Кроме того, Беларусь готова поставлять в Кузбасс сельскохозяйственные, коммунальные, лесозаготовительные машины и механизмы, лифтовое оборудование и новый вид городского пассажирского транспорта – электробусы (троллейбусы без дуг). При этом за 18 лет стороны перешли от простой торговли к совместному производству, в ближайшей перспективе этот приоритет остается в силе. Ожидается, что в 2017 году число совместных предприятий расширится, а объемы такого производства и товарооборота между Кузбассом и Беларусью в целом возрастут.

Министр пригласил Амана Тулеева на следующее заседание совместной рабочей группы по двустороннему сотрудничеству, которое состоится в Беларуси ориентировочно в первом-втором квартале 2017 года. Как подчеркнул Тулеев, необходимо разработать механизм по конкретизации подписанного плана – сформировать «дорожные карты» по основным направлениям, чтобы достигнутые договоренности имели четкие формы.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.