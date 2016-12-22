В Кузбассе стартовала первая смена российского движения школьников

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Участниками смены стали около 360 старшеклассников из пилотных школ разных территорий области. Масштабное мероприятие принимает детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе.

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «РОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»: «Российское движение школьников работает в 4 направлениях: гражданская активность, это все, что связано с добровольчеством, с гражданским патриотизмом; это военно-патриотическое направление – все, что готовит детей к службе в армии, защите отечества; это информационное, медийное направление, печатная журналистика, телевизионная журналистика, радиожурналистика, работа с соцсетями; и это личностное развитие, которое включает в себя творчество, популяризацию профессии и здоровый образ жизни».

АРТУР ЧЕПКАСОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Это всероссийская организация, которая объединяет детей по всей стране. У наших детей возникнет чувство сопричастности к каким-то великим делам, которые делаются не только у нас в Кузбассе, но и по всей России. Мы спокойно вливаемся в это движение, потому что база, которая создана в Кемеровской области, она уже есть».

ЮЛИЯ СЕРЕДА, УЧАСТНИЦА РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, Г.КЕМЕРОВО : «Очень рада, что сюда приехала, потому что передо мной открывается такой большой круг возможностей. Это можно считать ступенькой к моему дальнейшему развитию. Проводятся модули, как стать лидером, настоящим начальником, успешным человеком. И, я думаю, какое направления я бы в жизни не выбрала, это мне обязательно поможет».