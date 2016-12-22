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    • В Телеутах – сказка, а в центре Новокузнецка – пока только намек на нее (сюжет)

    22 Декабрь 2016 / Все новости

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    Главных героев самого чудесного праздника в году, в их снежном обличье, уже можно увидеть на площадях разных городов Кузбасса.  Исключением пока остаётся центр Новокузнецка, где работы завершатся только к началу следующей недели. Зато на окраине города, в поселке Телеуты появился красочный городок, созданный одной женщиной-энтузиасткой.

    Этот Йетти для Нины Ушаковой уже восьмой по счету. Одного даже в подарок губернатору делала. Этот вместе с создательницей обосновался в поселке Телеуты. Несмотря на название, снежный человек создан из папье-маше и пошедших в расход специально купленных для него париков. А вот окружение у него вполне снежное. Нина Ушакова рядом со своим домом целый городок строит.

    Нина Ушакова: «Я работала, приходилось мне и в 30 градусов работать, и больше. Вот. На морозе очень отлично работать, потому что нет ни крошек, ни оплавлений. Всё чётко, все грани чёткие».

    В прошлом дизайнер по мебели, возведением городков женщина занимается уже давно. Этот назвала «Новогодний ералаш». Здесь и мифические персонажи, и герои сказок. От пушкинского Лукоморья до медвежьего угла рукой подать. Кто заплутает,  дорогу подскажет веселый гармонист, без которого на Руси, как известно, никакого праздника.

    — Как звать-то будут первого парня на деревне?

    -У нас все Васи.

    Собирать стройматериал для фигур женщина начала практически с первых снегопадов.

    Нина Ушакова: «Я вот этого вот рыцаря, мне так хотелось его сделать, я его всё завышала, завышала. Думала,  всё равно же он сядет… Ну, всё равно не так, как хотелось бы мне. В цвете. Я хотела его серебристый сделать вообще. Ну, а потом думаю – сказка, должно быть весело. Пусть он будет «в чешуе, как жар, горя, 33 богатыря»  –  золотой».

    Дорогу, вдоль которой разместилось сказочное царство, Нина Андреевна всегда считала тупиковой. Машины дальше ее дома не ездили. А в этом году она вдруг понадобилась для движения крупной техники. Часть забора неподалеку от Лукоморья снесли. Но главное, чтобы другие фигуры не зацепили. Переживаний и хлопот еще и погода добавляет. То оттепель наступит, из-за нее дважды приходилось делать петуха – хозяина наступающего года, то снегом всё засыплет. Благо, новые соседи приходят на помощь.

    Ангелина Ащеулова: «Я помогала баб Нине красить, помогала избушку красить. Я всё помогала красить.  Мама часто приходила снег убирала, папа тоже.  Мне кажется, очень красиво, очень сказочно».

    Нина Ушакова: «Я хочу праздник для окружающих. Потому что, вот, вчера шли люди наши, телеутские, оттудова, издали. Мужчина снял шапку и сказал: «Спасибо вам за эту сказку. Такого мы еще не видели. А тем более здесь, в Телеутах». Вы знаете, очень приятно. Приходят ребятишки, фотографируются. Это праздник для меня, и я радуюсь, что они тоже такое увидели».

    На главной площади Новокузнецка тоже праздника хочется. Но если смотреть не на календарь, а на степень готовности городка, кажется, что наступит он не скоро… Подрядчик и сотрудники администрации Центрального района объясняют это тем, что поначалу техники для завоза снега не хватало. Она была занята, в первую очередь, на очистке дорог и дворов. Поэтому вместо большой горки пока большая куча снега. Но, уверяют, что возведение вот-вот начнется. И просят бережно относиться к тому немногому, что уже сделано.

    Дмитрий Беспалов, заместитель главы Центрального района по социальным вопросам: «Буквально на прошлой неделе заливали горку, и еще вода не застыла, а некоторые мамаши там на высоких каблуках уже пытались прокатить своих чад. Ну, этим самым подпортили».

    Горку-петуха залили снова. Сегодня она бросается в глаза еще и проступившим со временем черным опереньем. По предположению подрядчика, снег начал темнеть под солнечными лучами из-за оказавшийся в нем соли, которую используют для борьбы с наледью. При этом, утверждают ответственные лица, материал с дорог для фигур не используется.  Между тем, многие горожане недавно были поражены такими же чумазыми Дедом Морозом и Снегурочкой, от которых сейчас ничего не осталось.

    Дмитрий Беспалов, заместитель главы Центрального района по социальным вопросам: «Были вырезаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Из-за погодных условий, что на прошлой неделе буквально было плюс четыре градуса, то есть фигуры потекли.  Если обратите внимание, забиты у нас короба. Будут Дед Мороз и Снегурочка вырезаны заново.  Была договоренность с подрядчиками.  Клятвенно нас заверили, что всё успеем».

    Еще должны изо льда сделать петуха с подсветкой. А 26 декабря на площади ждут городскую комиссию, которая оценит, на что пошли из бюджета 700 тысяч рублей. Комиссию на днях ждет и жительница Телеутов Нина Ушакова, работающая на голом энтузиазме. В прошлом году ее городок на смотре-конкурсе признали одним из лучших и вручили за это, по словам женщины, футболку… Впрочем, дороже людской благодарности для нее ничего нет. А в построенном городке жители Телеутов отметят не только Новый год, но и юбилей создательницы этой сказки. 1 января Нине Ушакой исполнится 70 лет.

     

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