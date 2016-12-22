Внимание! Ярмарки в Кемерове и Анжеро-Судженске перенесены!

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В Кузбассе установилась морозная погода. По сообщениям синоптиков, завтра, 23 декабря, в Кемерове и Анжеро-Судженске термометры также опустятся до минус 30.

Как сообщила заместитель губернатора Елена Жидкова, в администрации области принято решение перенести предпраздничные продовольственные ярмарки в этих городах на 27 декабря.

«Мы переносим ярмарки, чтобы продавцы смогли предоставить качественную и неперемороженную продукцию, а кузбассовцам было комфортно заниматься покупками продуктов к Новому году», — подчеркнула Жидкова.

При этом в пяти городах – Новокузнецке, Междуреченске, Киселевске, Прокопьевске и Белове – ярмарки состоятся, так как погода там будет более благоприятная», — сказала заместитель губернатора.

Свою лучшую продукцию представят крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности и потребкооперации Кемеровской области.

Кузбассовцы смогут приобрести продукты питания, новогодние сувениры, подарочные наборы и елочные игрушки по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Традиционно на ярмарке будет работать мобильный центр МФЦ и полевая кухня. Праздничное настроение создадут местные творческие коллективы.

Волонтеры помогут ветеранам донести тяжелые сумки с покупками до общественного транспорта. Для доставки людей с ограниченными возможностями здоровья будет задействовано социальное такси. Соцработники помогут приобрести товары по предварительному заказу людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.