3 цифровых кинозала открыли в один день

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Премьера новой российской новогодней комедии «Ёлки 5» прошла сегодня в модернизированных кинозалах городского центра творчества и досуга в Березовском, центра искусств Тисульского района в п.Тисуль и районного культурно-досуговый комплекса в п. Промышленная.

Ремонт и переоборудование сделаны по федеральной программе кинофикации населенных пунктов с количеством жителей менее 100 тыс. человек и приурочены к Году российского кино.

«Городской центр творчества и досуга» долгие годы являлся одним из лидеров проката премьерных кинофильмов на пленочном кинопроекционном оборудовании до тех пор, пока «пленка» не утратила своей актуальности. Последние годы в кинозале «Звёздный» показывали фильмы «второго экрана» на DVD проекционной аппаратуре. С установкой современного цифрового оборудования жители Березовского вновь будут смотреть самые лучшие российские и мировые премьеры в своем родном городе.

В Промышленновском районе состоится знаменательное событие – после 10-летнего перерыва в поселке вновь будут показывать премьерные фильмы на большом экране.

В центре искусств Тисульского района (ранее кинотеатр им. А. Матросова) кинопоказ начался в 1947 году. И с момента открытия кинотеатра тисульчане ни на один день не оставались без «большого» кино. С развитием кинопоказа проходил свои этапы развития и центр искусств – пленка, передвижка, DVD, и теперь «цифра». Высочайшее качество изображения и звука и премьерные кинофильмы стали подарком жителям района в Год российского кино.

Год российского кино завершается в Кемеровской области отличными результатами – семь новых цифровых кинозалов открыто, четыре модернизированных кинотеатров предстоит открыть в 2017 году. Большое кино приходит в малые города и сельские территории Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.