19 новых автомобилей скорой помощи получили в Кузбассе

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В областной администрации заместитель губернатора Алексей Сергеев ключи от новых автомобилей вручил руководителям медицинских организаций.

Новые автомобили скорой медицинской помощи — 10 автомобилей марки УАЗ, восемь ГАЗелей и один реанимобиль марки Форд — будут обслуживать жителей 16 муниципалитетов: Анжеро-Судженска, Белова, Березовского, Калтана, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Осинников, Полысаева, Прокопьевска, Юрги, Мариинска, Тайги, Чебулинского и Яйского районов. Машины обеспечены современным медицинским оборудованием.

«Новые машины позволят нашим больницам, станциям и отделениям скорой помощи оперативно реагировать на вызовы, и, в целом, улучшить доступность и качество медицинской помощи в территориях», — отметил заместитель губернатора.

Также Сергеев подчеркнул значимость работы водителей службы скорой помощи, так как на них лежит большая ответственность по содержанию в исправности транспорта, своевременной и безаварийной доставки бригады к пациенту, а пациента в — больницу.

ДЛЯ СПРАВКИ: Служба скорой медицинской помощи Кузбасса представлена 10 самостоятельными станциями и 18 отделениями скорой медицинской помощи, входящими в состав центральных городских и районных больниц. Ежедневно работают 209 бригад скорой медицинской помощи. Парк машин составляет более 300 оборудованных автомобилей. За 2014 — 2016 годы он пополнился на 89 новых машин.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.