Аман Тулеев встретился с Никасом Сафроновым

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Заслуженный художник России приехал в Кузбасс со своей выставкой, открывшейся в Кемеровском областном музее изобразительных искусств 21 декабря.

Экспозиция «Избранное» будет демонстрироваться до 12 февраля. Это более 80 работ мастера разных направлений, в том числе классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле «символизм» и полотна в авторском стиле Dream Vision. В этот термин мастер вкладывает обобщение своего творческого метода, где классическая живопись сочетается с активным использованием воображения и интуиции.

На встрече губернатор обсудил с художником вопросы, которые ставит современное искусство, отметив, что посещение выставок не только помогает зрителям задуматься над вопросами бытия, но и становится своеобразной арт-терапией.

Аман Тулеев поручил организовать бесплатные групповые посещения выставки для воспитанников губернаторских учреждений во время январских школьных каникул.

Сафронов рассказал, что знаменитый природными богатствами Кузбасс у него ассоциируется с яркими, сочными натуральными красками. «В нынешнем мире, где все искусственное, регион смог сохранить себя и все настоящее, даже русскую зиму», — отметил художник.

Никас Сафронов, который приехал в Кемеровскую область не впервые, подчеркнул, что считает Кузбасс самым лучшим в стране местом для отдыха и вдохновения, где можно набраться сил, положительной энергии, прежде всего, благодаря доброжелательности и радушию кузбассовцев. Художник признался, что, однажды приехав в Кемеровскую область, почувствовал себя как дома и теперь считает себя практически кузбассовцем, тем более что его друг Владимир Машков родом отсюда.

В завершении встречи Никас Сафронов подарил Аману Тулееву две свои картины.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.