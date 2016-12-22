Энергетики Кузбасса отметили профессиональный праздник

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По поручению губернатора Амана Тулеева его первый заместитель Владимир Чернов провел в Кемерове губернаторский прием ко Дню энергетика.

Участниками мероприятия стали работники и ветераны отрасли, преподаватели и студенты института энергетики КузГТУ.

Всего в настоящее время более 23 тыс. кузбассовцев трудятся на предприятиях генерирующего и сетевого комплексов, в энергосбытовых и энергоремонтных компаниях, диспетчерских управлениях системного оператора, помогая обеспечить кузбассовцам качественный уровень жизни.

Кузбасская энергосистема представлена 12 электростанциями общей установленной электрической мощностью 5,5 тыс. мегаватт и электросетевым комплексом с разветвленной системой ЛЭП протяженностью более 50 тыс. км и почти 5 тыс. электроподстанций.

В апреле 2016 года энергосистема региона обеспечила самый высокий прирост выработки электроэнергии среди тепловых электростанций Сибири и была задействована в увеличении перетока мощности из Сибири на Урал, в Казахстан и Центральную Россию.

Такому результату предшествовала масштабная подготовка к зиме, на что было направлено более 8 млрд рублей. При этом все вопросы предыдущего отопительного периода были учтены в производственных программах компаний. Проведены ремонты генерирующего и электросетевого оборудования, организован завоз качественного топлива, организовано импортозамещение.

Первый замгубернатора отметил, что для поддержания надежной и эффективной работы необходимо сохранить набранные темпы развития, продолжить строительство и реконструкцию объектов. Другой серьезной задачей остается повышение инвестиционной привлекательности региона, для чего в 2017 году нужно сократить сроки подключения к сетям до 70 дней.

На приеме лучшие работники отрасли получили ведомственные и областные награды. В том числе орденом Почета Кузбасса награжден первый заместитель гендиректора ОАО «Кузбассэнергосбыта» Владимир Элер – за выдающиеся заслуги, высочайшую самоотдачу, неравнодушие, патриотизм. Главный инженер Томь-Усинской ГРЭС Алексей Полуносик удостоен ордена «За обустройство Земли Кузнецкой» — за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области, высокую личную ответственность, активную гражданскую позицию. Три молодые семьи энергетиков получили беспроцентные жилищные займы без первоначального взноса, сроком на 20 лет.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.