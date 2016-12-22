93 семьи справили новоселье в новостройках Прокопьевска и Топков

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Торжественные заселения прошли в двух территориях региона сегодня.

Прокопчан поздравил с новосельем и вручил ключи от нового жилья заместитель губернатора Евгений Бухман.

Квартиры в многоэтажке в Прокопьевске получили 36 детей, оставшихся без попечения родителей. Кирпичный трехэтажный дом расположен по адресу: пр.Шахтеров,47. Дом построен с чистовой отделкой «под ключ». Пластиковые окна, входные металлические двери. В квартирах установлены водо- и электросчетчики, электропечи и сантехника, проведена пожарная сигнализация с системами оповещения и пожаротушения. Благоустроена прилегающая к дому территория. Установлены пандусы у подъезда. На строительство дома направлено 36,6 млн рублей.

В Топкинском районе в новые квартиры заехали 60 семей, из них 25 переселенцы из аварийного жилья, 23 дети-сироты, три многодетные семьи и одна молодая семья, пять квартир выставлены на свободную продажу.

Квартиры в новом доме (на фото) с удобной планировкой, просторные и светлые, отделаны «под ключ». В каждой – металлические двери, пластиковые окна, сантехника, водо- и электросчетчики, электропечи. Территория вокруг дома благоустроена. Рядом все необходимые объекты инфраструктуры: школа, детские сады, торговые центры.

На строительство дома направлено 34 млн рублей.

Новосёлов поздравил и вручил ключи от нового жилья начальник областного департамента строительства Александр Шнитко.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.