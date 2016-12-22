Торговые центры, реализующие пиротехнику, проверили

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Об этом сообщила начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина. Она отметила, что многие кузбассовцы используют фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия, чтобы сделать праздник красочным и красивым, но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь.

«Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, она способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться, — подчеркнула Трихина. — Значительное количество пожаров и травм происходит из-за нарушений правил использования или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания».

В связи с этим начальник департамента обратилась к кузбассовцам с просьбой соблюдать ряд правил при покупке и использовании пиротехнических изделий. Так, не стоит покупать продукцию у сомнительных продавцов, а только в официальных торговых точках. Их в Кузбассе 159. Каждая из них проверена сотрудниками областного департамента совместно с МЧС, сотрудниками территориальных отделов торговли, органов внутренних дел и государственного пожарного надзора. Проверяющие обращали особое внимание на условия хранения, наличие сертификатов соответствия, качество петард и хлопушек. По данным В. Трихиной, нарушений не установлено.

Покупатели также должны проверять сертификаты соответствия, а продавцы обязаны их предоставлять. Не стоит покупать или применять изделия с истекшим сроком годности и повреждениями упаковки. Всегда необходимо читать инструкцию и не применять пиротехнику в помещениях, на балконах, на крышах и обязательно ограничить доступ детей к этой продукции.

«Помните, что эксплуатация большинства пиротехнических изделий возможна только с 16 лет. Вашим детям в магазинах такую продукцию не продадут», — предупредила начальник департамента.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.