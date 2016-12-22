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    • Более 500 тыс. рублей выручено на Рождественском аукционе

    22 Декабрь 2016 / Все новости

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    Традиционный Рождественский аукцион проводится ежегодно с 2005 года по инициативе губернатора Амана Тулеева в рамках акции «Кузбасс – территория добра».

       В этом году техникумы и колледжи Кузбасса представили около 2 тыс. лучших изделий профессионального и художественно-прикладного творчества. До начала аукциона посетители приобретали сувенирную продукцию, сладкие новогодние подарки, текстильные изделия, предметы мебели и др. Также все желающие сыграли в беспроигрышную лотерею, доход от которой составил более 50 тыс. рублей.

       На аукционе с молотка продавались 26 лотов – эксклюзивных авторских работ. Элегантный, яркий символ 2017 года – «Петушок золотой гребешок» из кедра от Губернаторского техникума народных промыслов был продан по десятикратной цене – за 15 тыс. рублей. Символ года из шоколада от Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг ушел с молотка за тройную цену – 3,3 тыс. рублей. Ростовой костюм «Петя Кукарелкин» купили за 12,2 тыс. рублей. Кроме того, воздушная кружевная шаль от Анжеро-Судженского политехнического техникума ушла за 8,8 тыс. рублей, интерьерная кукла «Николь» от Кузбасского техникума сервиса и дизайна — за 17,5 тыс. рублей, панно «Снеговик» от Юргинского технологического техникума – за 11 тыс. руб.

       Особый интерес участников аукциона вызвал виртуальный лот – новогоднее поздравление от телеканала «СТС-Кузбасс». Владелец этого лота сможет выступить в эфире со своим новогодним видеопоздравлением. Цена лота поднялась с одной до сорока тысяч рублей. Традиционного рождественского жареного поросенка от Кемеровского аграрного техникума им. Г.П. Левина купили за 20 тыс. рублей.

       Всего на аукционе было выручено 516 тыс. 700 рублей. Часть средств будет перечислена в Благотворительный фонд «Детское сердце» на лечение тяжелобольных детей, часть направлена на социально значимые программы профессиональных образовательных учреждений, поддержку талантливых студентов и творческих инициатив молодежи.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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