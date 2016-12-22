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    • «Человек – эпоха»: памяти Николая Ермакова

    22 Декабрь 2016 / Все новости

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    Прием, посвященный памяти первого секретаря новокузнецкого горкома КПСС Николая Ермакова, прошел в Новокузнецке. В мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения Николая Ермакова, приняли участие его соратники, ученики, ветераны, депутаты совета народных депутатов. Прием провел глава города Сергей Кузнецов.

    Николай Ермаков родился в 1927 году в Смоленской губернии. В 1943 году был эвакуирован с родителями и двумя сёстрами в Сталинск (ныне Новокузнецк). В 1944 году пошёл работать слесарем на оборонное предприятие №526, которое в то время располагалось под крышей машиностроительного завода. В 1949 году окончил с отличием Кузнецкий металлургический техникум. Работал на Кузнецком машиностроительном заводе, в тресте «Куйбышевуголь» и на Кузнецком меткомбинате. Окончил Сибирский металлургический институт по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».

    В КПСС вступил в июне 1961 года. В 1964 году был избран первым секретарём Куйбышевского райкома КПСС. С 1966 по 1974 год работал сначала секретарём, затем вторым секретарём горкома КПСС. С 1974 по 1983 годы работал первым секретарём Новокузнецкого горкома КПСС.

    Строительство для Николая Ермакова было приоритетной отраслью городского хозяйства, он лично курировал многие объекты.

    Николай Ермаков был вторым секретарём Кемеровского обкома КПСС. В августе 1984 года был отозван в Москву, в аппарат ЦК КПСС, где был утвержден первым замом заведующего отделом тяжелой промышленности и энергетики. В апреле 1985 года вернулся в Кузбасс, где стал первым секретарём обкома партии. Был депутатом Верховного Совета РСФСР. Участвовал в работе XXV и XXVII съездов КПСС.

    Николай Ермаков был награждён орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, знаком «Шахтёрская слава» I степени. В 1976 году ему была присуждена премия Совета министров СССР за разработку проекта и строительство конверторного цеха №2 ЗСМК. Посмертно удостоен званий «Почётный гражданин Кемеровской области» и «Почётный гражданин Новокузнецка». Ушел из жизни в марте 1987 года.

    В память о незаурядном руководителе установлены три мемориальные доски: на доме, где он жил, на здании Кузнецкого металлургического техникума и на фасаде главного корпуса СибГИУ. Улица Тольятти от здания Сберегательного банка переименована в пр. Ермакова. В июле 2011 года в Новокузнецке открылась первая очередь сквера им. Ермакова. В сквере установлен бюст Ермакова, созданный по проекту новокузнецкого скульптора Александра Брагина.

    Мероприятия, приуроченные к юбилею Ермакова, продлятся до января 2017 года. В школах Новокузнецка пройдут открытые уроки истории, 26 декабря в Новокузнецком краеведческом музее откроется выставка «Человек – эпоха».

    ermakov1

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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