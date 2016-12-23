Оптимизация в Новокузнецке продолжается (сюжет)

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Бюджет южной столицы Кузбасса в следующем, 2017, году запланирован как профицитный, то есть доходы больше расходов. И вроде хорошо, что в долг жить не придётся. Но есть и минусы, о некоторых в сюжете Александра Пятницкого.

Дворцы культуры как жертвы оптимизации бюджета. Два ДК, в Листвягах и в центре Новокузнецка, планируют закрыть в следующем году для того, чтобы сократить расходы городской казны.

Правда суждено ли планам исполнится – пока вопрос. Исчезновение культурных учреждений вызвало споры на бюджетных слушаниях.

— Татьяна Николаевна, у меня только один вопрос к вам: почему вот эта информация была предоставлена только сейчас? Она не была нам предоставлена для первого чтения, получается, депутаты принимали бюджет в первом чтении по комитету культуры «втёмную». Если комитет образования хоть какую-то информацию предоставил, мы могли вопросы задать, мы примерно знали.

— Вся информация, которая запрашивалась, заместитель мой присутствовал на одном из заседаний комитета, информацию всю предоставлял, у меня больше никто не запрашивал.

Неожиданным оказалось и признание мэра, который на слушаниях сообщил, что впервые услышал рационализаторское предложение о закрытии ДК «Строитель».

Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка: «А я вот как житель города протестую, чтобы закрыли «Горняк» и «Строитель». Кто дал нам право закрывать работу, а давайте рассмотрим вопрос и по концессии всё-таки представим эти наши культурные площадки для нашего бизнеса, для наших инициативных граждан».

Между тем это только часть айсберга, который нужно утопить, чтобы вписаться в заложенные цифры бюджета по расходам.

Татьяна Глебова, начальник управления культуры Новокузнецка: «Если раньше говорили, что на территории Новокузнецкого городского округа необходимы 56 библиотек, то сейчас провели расчёты, и 27 библиотек, конечно, можно оставить при хорошем раскладе. Сейчас специалисты библиотеки отработали. Предлагается закрывать 4 библиотеки, высвободить помещение, объединить 6 библиотек, из 6 сделать 3 и одну из библиотек перемещать в один из ДК».

Но стоит сказать, что это единый вектор – не городской и даже не областной, а федеральный – дефицитные бюджеты преображать в профицитные. И это уже делают в Новокузнецке. Система образования наглядный тому пример. В этом году в этой сфере удалось сэкономить 60 миллионов рублей.

Юлия Соловьёва, председатель комитета образования Новокузнецка: «4 учреждения дошкольного образования были подвергнуты реорганизации, фонд института повышения квалификации у нас также был уменьшен на 3 миллиона путём оптимизации штатного расписания».

Комитет образования тоже будет ждать помощи от областного бюджета в 2017-ом, и всё это нужно будет отражать в главном городском документе. Вопрос по учреждениям культуры, по тому же ДК «Строитель» пока тоже открытый. Понятно, что здание требует ремонта и немалых денег на обслуживание. В следующий раз, чтобы обсудить бюджет будущего года, депутаты и чиновники соберутся через неделю. Но эти бюджетные слушания подразумевали, что на них могут выступить и высказать своё мнение горожане. Вот мы и спросили на улицах Новокузнецка – нужен или нет ДК «Строитель»?

— Я думаю, не стоит его закрывать. Зачем его закрывать? Не надо его закрывать? Куда дети на ёлку будут ходить? Тут каждый год проводят ёлки от организаций. Вот у меня муж работает на «Кузнецких металлоконстуркциях», каждый год дают ребёнку на ёлку билеты, там же Дед Мороз дарит им подарки, ну и как бы тут вообще программы нормальные проводят.

— Ну для детей, конечно, это нужно. Кружки нужны, конечно.