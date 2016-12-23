«Боярышника» на прилавках Новокузнецка не обнаружено!

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После трагических событий, которые произошли в Иркутске, где спиртосодержащим средством отравились и умерли несколько десятков человек, по поручению губернатора, в Кузбассе в последние дни проходят рейды по проверке предприятий торговли.

Ирина Дудоладова, заведующая сектором потребительского рынка администрации Новокузнецка: «Не выявлены факты реализации данной продукции во всех объектах потребительского рынка города Новокузнецка. Что касается другой спиртосодержащей продукции, то эти вопросы тоже на контроле в администрации города, и та продукция, которая находится в реализации , мы сейчас о ней говорим, то она реализуется в рамках действующего законодательства».

Добавим, что о случаях выявления продажи спиртосодержащей продукции, которая вызывает сомнения по качеству, администрация просит обращаться по телефонам:

Центральный район: 322-276

Куйбышевский район: 320-709

Кузнецкий район: 321-412

Заводской район: 320-517

Орджоникидзевский район: 320-479

Новоильинский район: 322-622.