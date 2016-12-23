«Сказ» приготовил новогодние сюрпризы

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В Новокузнецком театре кукол начались новогодние представления. Они продлятся по 8 января. Ребят ждет много сюрпризов и спектакль «Снегурочка». А сказка начинается уже с порога театра. В фойе царит волшебная атмосфера. Одними из первых в нее погрузились ребята, имеющие особенности развития, и воспитанники детских домов. У новогодней елки их ждала встреча с различными сказочными персонажами и даже испытания. Снежная королева пыталась обхитрить и превратить в сосульки. К счастью, безуспешно. Снежинка развлекала веселыми играми. А вместе с Дедом Морозом ребята водили хоровод и зажгли огни на елке.

Юрий Самойлов, главный режиссёр Новокузнецкого театра кукол «Сказ»: «У нас каждый раз новогоднее представление новое, необычное. И самое необычное то, что у нас в фойе здесь сегодня Снегурочки нет. Будет секрет, кто будет, но, по крайней мере, если у нас Снегурочку будут лепить, то не может же быть две Снегурочки. А уже потом, в конце интермедии Дед Мороз пригласит всех в сказку. Ну, может быть мы там нашу Снегурочку встретим?»

Валерия Вайс: «Тут много всяких кукол и впечатлений, и мне нравится это всё. Потому что тут красиво. Я жду Деда Мороза. Я написала стихотворение, чтоб он мне принес красивый подарок».