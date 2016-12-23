В Кузбассе впервые состоится подледный Новый год

Кемеровские дайверы решили необычно отпраздновать наступающий 2017 год: 31 декабря они встретятся на карьере Темир в Таштагольском районе, прорубят там майну, установят освещение и погрузят под воду наряженную елку.
В 23:50 час. любители подводного плавания отправятся на глубину, где будут водить хоровод вокруг елки, освещенной подводными фонарями. После такого экстремального праздника дайверы и их семьи отправятся в близлежащий пансионат, чтобы справить Новый год уже традиционно.
Напомним, кемеровский дайв-клуб «Наяда» отметил на карьере Темир первую в Кузбассе подводную свадьбу, а еще раньше, к 70-летию Великой Победы, ныряльщики установили на дне карьера памятную стелу в честь героев-кузбассовцев. В 2014 году сибирские дайверы установили рекорд мира. Это было самое массовое погружение в пресной воде тоже на Темире — в мероприятии приняли участие 120 дайверов.
Подробности предстоящей акции можно узнать по телефону клуба 7 (3842) 76-87-87.
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.
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