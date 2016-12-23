  • Декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноя    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Губернаторская ёлка «Хоровод дружбы» состоится 26 декабря

    23 Декабрь 2016 / Все новости

    просмотров: 54

    Ее посетят 700 кузбасских детей разных национальностей.  В новогодних праздниках в Анжеро-Судженске и Прокопьевске примут участие дети – активисты общественных организаций, фольклорных коллективов, победители детских фестивалей и конкурсов.

    Отличительной особенностью «Хоровода дружбы» является то, что все дети приезжают на мероприятие в национальных костюмах.

    По сложившейся традиции организаторы детского праздника расскажут участникам ёлки о новогодних обычаях разных народов, разучат и поиграют с детворой в народные игры и забавы, тем самым знакомя их с культурными традициями и обычаями людей разных национальностей.

    Специально для новогоднего праздника разработаны игровые театрализованные площадки, на которых дети вместе со сказочными героями и персонажами станут участниками представлений, игр и конкурсов.

    Так, в Анжеро-Судженске праздничная программа с национальными играми впервые организована в форме новогоднего квеста. Дети побывают на каждой из шести национальных площадок, примут участие в национальных играх: русской, татарской, белорусской и др.

    Впервые будет оборудована новогодняя национальная фотозона, где каждый желающий сможет сделать фотографию на память. Кроме традиционных наряженных ёлочек, будут представлены сказочный «ледяной трон», волшебный сундук, рукавицы Деда Мороза и др. Заинтересует гостей и возможность получить индивидуальный узор – преподаватели и учащиеся художественной школы предложат новогодний аквагрим и красочные национальные узоры всем желающим.

    В Прокопьевском драматическом театре для детей юга Кузбасса будут организованы восемь игровых зон, каждая из которых представляет собой мир национальной сказки со своим персонажем и игрой. Дети поэтапно будут переходить от одной зоны в другую и играть в игры: армянские и азербайджанские («День и ночь», «Карарцан», «Гушаки овэ», «Тур дзеркт».), татарские и ингушские («Абакле», «Утята», «Кучтем-куч», «Бузме») русские и немецкие («Drei, dreizehn, dreißig», «Feinelies», Ganzendin», «Березка», «Метелица», «Змейка»), украинские и белорусские («Филин и пташки», «Хлибчик», «Казаки», «Горелка», «Просо»), шорские и телеутские («Панöк», «Тайақ тартқаны», «Тиин», «Плат Кабыжарга», «Орын талыштит»).

    Все желающие до начала мероприятия смогут сфотографироваться с артистами, занятыми в представлении, а после новогоднего представления – с  Дедом Морозом и Снегурочкой.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Кабельное телевидение — 150 руб./мес. Тел.: 34-45-76. Уважаемые родители ползунков и карапузов, детей от 1,5 до 5 лет! Приглашаем ваших малышей на увлекательные занятия в песочную студию. Звоните! Тел.: 798-011, 8-951-166-7804. АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реализует на постоянной основе невостребованные в производстве ТМЦ в хорошем состоянии. Подробнее на сайте: www.zsmk.ru/nelikvid/. Контактные телефоны: 59-47-98, 59-46-03, 59-56-85. Пульты. Пр. Бардина, 4. Новогодние подарки для настоящих мужчин. Магазин «Экспедиция» (ТРЦ Планета, 1 уровень). Поделись своим теплом! Сбор новогодних подарков для подопечных дома престарелых. Тел.: 8-960-909-9898, 8-913-436-2117. Интернет (50 мБит/с) — 250 руб./мес. Тел.: 34-72-22. Изготовим корпусную мебель для дома и офиса. Тел.: 73-46-23, 8-923-620-20-90. Требуются: шлифовщик, токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь 3-5 разрядов. Тел.: 8-960-981-5050. Новогодние песочные праздники в лучших традициях детских утренников для малышей от 1,5 до 5 лет! Весело, душевно, по-семейному! Запись по тел.: 798-011, 8-951-166-7804. Разрезу «Бунгурский-Северный» (п. Листвяги) требуются водители а/м БелАЗ-7555, ПАЗ, вахты, машинисты дробильных установок, автогрейдера, экскаватора, погрузчика, слесарь, электрослесарь, автоэлектрик, горнорабочий, грузчик угля. Тел.: (3843) 993-746. Однокомнатные квартиры под ключ от застройщика от 1 100 000 руб. НО «Фонд РЖС». Тел.: 46-61-13. Требуются: подземные машинисты буровой установки, горномонтажники, проходчики, горнорабочие. Тел.: 32-35-88. Требуется менеджер коммерческого отдела. Тел.: 32-35-88. Живые новогодние ели — 699 руб. Магазин «Мой сад», пр. Металлургов, 9. Тел.: (3843) 74-25-74. Невролог, ортопед, мануальный терапевт. Тел.: 33-41-17. Лицензия №Д-177447 от 16.07.2015. Абоненты ООО «Цифровые технологии» при оплате 3-х месяцев интернета, 4-й получают в подарок! Подробности по тел.: 34-45-76, 34-72-22. Сдам комнату за 2 000 руб. (без соседей). Тел.: 209-310. Требуется машинист экскаватора (з/п 70 000 руб.) Тел.: 8-961-862-0103. Займы под ПТС. ООО «Совкоминвест» (ОГРН 1124217008453). Тел.: (3843) 91-01-71. Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00. В магазине «Светофор» крабовое мясо 500 г — 69,90 руб. Ул. Пржевальского, 14а. Получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРЕДИТ под 15% годовых! Подробности по тел.: (3843) 53-77-33 (г. Новокузнецк), 8-961-714-4000 (г. Прокопьевск). Требуются: электрогазосварщики, монтажники. Тел.: 8-961-705-6884. Требуются: водитель категории Е, машинист погрузчика. Тел.: 8-903-942-1876. Требуются водители грузовых автомобилей с опытом работы. Тел.: 60-50-60. У вашего ребенка скоро день рождения? Мы проведём песочный праздник в стиле любимых детских мультфильмов с интересными творческими конкурсами. Развлечение с пользой! Ул. Свердлова, 4. Тел.: 798-011. Требуются уборщицы. Тел.: 8-905-903-3039. Уголь. Тел.: 79-80-93. ЗАЙМЫ от 1% с доставкой. МФО «Доступные Деньги» (ОГРН 1124217008453). Тел.: 8-800-700-5-905.   Рекламодателям