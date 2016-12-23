Губернаторская ёлка «Хоровод дружбы» состоится 26 декабря

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Ее посетят 700 кузбасских детей разных национальностей. В новогодних праздниках в Анжеро-Судженске и Прокопьевске примут участие дети – активисты общественных организаций, фольклорных коллективов, победители детских фестивалей и конкурсов.

Отличительной особенностью «Хоровода дружбы» является то, что все дети приезжают на мероприятие в национальных костюмах.

По сложившейся традиции организаторы детского праздника расскажут участникам ёлки о новогодних обычаях разных народов, разучат и поиграют с детворой в народные игры и забавы, тем самым знакомя их с культурными традициями и обычаями людей разных национальностей.

Специально для новогоднего праздника разработаны игровые театрализованные площадки, на которых дети вместе со сказочными героями и персонажами станут участниками представлений, игр и конкурсов.

Так, в Анжеро-Судженске праздничная программа с национальными играми впервые организована в форме новогоднего квеста. Дети побывают на каждой из шести национальных площадок, примут участие в национальных играх: русской, татарской, белорусской и др.

Впервые будет оборудована новогодняя национальная фотозона, где каждый желающий сможет сделать фотографию на память. Кроме традиционных наряженных ёлочек, будут представлены сказочный «ледяной трон», волшебный сундук, рукавицы Деда Мороза и др. Заинтересует гостей и возможность получить индивидуальный узор – преподаватели и учащиеся художественной школы предложат новогодний аквагрим и красочные национальные узоры всем желающим.

В Прокопьевском драматическом театре для детей юга Кузбасса будут организованы восемь игровых зон, каждая из которых представляет собой мир национальной сказки со своим персонажем и игрой. Дети поэтапно будут переходить от одной зоны в другую и играть в игры: армянские и азербайджанские («День и ночь», «Карарцан», «Гушаки овэ», «Тур дзеркт».), татарские и ингушские («Абакле», «Утята», «Кучтем-куч», «Бузме») русские и немецкие («Drei, dreizehn, dreißig», «Feinelies», Ganzendin», «Березка», «Метелица», «Змейка»), украинские и белорусские («Филин и пташки», «Хлибчик», «Казаки», «Горелка», «Просо»), шорские и телеутские («Панöк», «Тайақ тартқаны», «Тиин», «Плат Кабыжарга», «Орын талыштит»).

Все желающие до начала мероприятия смогут сфотографироваться с артистами, занятыми в представлении, а после новогоднего представления – с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.