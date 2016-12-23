Новогодний приём для лучших воспитанников губернаторских школ

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На приеме, который провел губернатор Аман Тулеев в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва, собрались 700 отличников учёбы, победителей творческих конкурсов и спортивных соревнований, их педагоги и наставники.

Как отметил губернатор, все учащиеся губернаторских образовательных учреждений Кузбасса, в том числе участники приема, получили новогодние поздравления губернатора, а сегодня участниками приема стали лучшие воспитанники – яркие, активные, талантливые, прославляющие Кузбасс победами и достижениями на российском и международном уровне.

Воспитанники кадетского корпуса МЧС заняли второе место на всероссийском слёте кадетских корпусов «Служить России» и победили в областных соревнованиях «Школа безопасности».

Кадетский корпус полиции стал вторым на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут».

Ученицы губернаторской женской гимназии победили 23 раза в олимпиадах всероссийского и областного уровня.

Учащиеся губернаторского многопрофильного лицея достойно представили Кузбасс на всероссийских и международных научных конференциях и конкурсах.

Воспитанницы губернаторской школы для девочек дважды победили на всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» и одержали четыре победы в областных соревнованиях по скалолазанию.

Студенты губернаторского техникума народных промыслов заняли первое и второе места на третьем региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в номинации «технология моды», получили гран-при на областном творческом конкурсе «Арт-профи-форум».

Приглашенные на прием кадеты-железнодорожники, победившие в состязаниях по туризму и ориентированию на слёте «Мы будущее железных дорог», не смогли приехать из-за мороза, но у них тоже прошел сегодня праздник.

А. Тулеев подчеркнул, что в этих достижениях огромная заслуга наставников, учителей, воспитателей, которые не только делятся знаниями, опытом, но и согревают душевным теплом, поддерживают в трудную минуту, помогают делом и добрым советом. Губернатор передал благодарность родителям воспитанников, а самим ученикам пожелал хороших зимних каникул, успехов и настойчивости в добрых делах.

«Фортуна, как всегда, будет на стороне энергичных, любознательных, решительных людей, которые не боятся трудностей, работают на совесть и упорно стремятся к цели, — сказал Тулеев. — Как будем учиться, трудиться, таким и год будет, поэтому впитывайте знания по крупицам, верьте в свои силы и никогда не опускайте крылья».

Участники приема подарили губернатору символ наступающего 2017 года — Огненного петуха (на фото), а затем посмотрели премьеру мюзикла «Летучий корабль».

Сегодня же 670 воспитанников губернаторских учреждений побывали на новогоднем представлении в киноцентре «Юбилейный» и посмотрели российский художественный фильм «Елки-5». Перед киносеансом их поздравил начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

Кроме того, в качестве губернаторского подарка к Новому году все учащиеся губернаторских школ Кузбасса получили дополнительно к стипендии за декабрь новогоднюю стипендию — по 500 рублей каждый.

В настоящее время в Кемеровской области насчитывается 7 губернаторских образовательных учреждений. Это кадетский корпус МЧС, кадетский корпус полиции, кадетская школа железнодорожников, многопрофильный лицей-интернат, женская гимназия, школа-интернат для девочек, техникум народных промыслов. В них обучаются около 1,5 тыс. детей. Всего за 18 лет работы губернаторских школ более 8 тыс. детей получили в них эксклюзивное высококачественное образование.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.