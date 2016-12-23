Кузбасс присоединился к всероссийской акции в поддержку детей Сирии

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«Дети Кузбасса — детям Сирии!» Под таким девизом в Кузбассе прошла акция по инициативе Амана Тулеева. На призыв губернатора откликнулись все города и районы. Неделю кузбассовцы собирали детскую одежду, игрушки. Вещи для гуманитарной колонны передали работники предприятий, сотрудники администраций области и муниципальных образований, члены профсоюзов, общественных организаций, советов ветеранов, партии «Единая Россия», Союза «Чернобыль», «Красный Крест» и неравнодушные жители. Например, 89-летний труженик тыла Леонид Шемаров из Кемерова через соцработников отдал для отправки в Сирию вещи на мальчика-подростка и канцелярские принадлежности.

Собирали и упаковывали груз сотрудники областного департамента социальной защиты населения.

Во всех школах Кузбасса в рамках акции прошли патриотические уроки. Ученики написали диктанты, изложения и сочинения, оформили стенды, стенгазеты и плакаты, упаковали сирийским сверстникам свои подарки, которые тоже вошли в состав гуманитарного груза.

Сегодня два военных «Камаза» повезли из Кузбасса 15 тонн вещей или более 31 тыс. подарков, упакованных в 558 коробок. Это одежда для детей и взрослых, памперсы, предметы первой необходимости, одеяла, подушки, пледы, карандаши, краски, альбомы для рисования, игрушки и развивающие игры.

Перед отправкой груза в сквере «Орбита» у Театра для детей и молодежи в Кемерове состоялся митинг, организованный Кемеровским советом ветеранов и городским советом ветеранов угольной промышленности. На него пришли 1,6 тыс. человек: школьники, кадеты, общественники, работники культуры, члены ветеранский организаций. От имени кузбасских детей к взрослым всего мира обратился первокурсник губернаторской кадетской школы-интерната полиции Дмитрий Куленюк, член областного поискового отряда «Земляк», который летом 2016 года участвовал в Вахте памяти в Тверской области. Кадет прочел стихотворение:

«Мы хотим представить, будто

Больше в мире нет войны.

И нигде не слышно взрывов,

Нет пылающей страны.

Хватит войн, конец раздорам!

Хватит танков и гранат!

Человечество устало

от потерь своих ребят.

Шар земной летит, как птица,

среди множества планет.

На Земле есть место Миру,

а войне здесь места нет!

Дети мирного Кузбасса

Просят взрослых всей планеты:

Подарите мирный воздух,

Радость всем сирийским детям!»

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.