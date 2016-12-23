Отключения на 24-26 декабря (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 24-26 декабря 2016 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Отопление и горячая вода
|
1
№422
|
День Шахтера 19
|
26.12 10-00
|
26.12 17-00
|
УК ЖКХ
|
ООО «Взлет Кузбасс»
|
Монтаж прибора учета
|
Холодная вода
|
1
№377
|
Орджоникидзе 5,7 (в.к)
Соц. объекты:
Филиал КузГТУ (Орджоникидзе 7)
|
26.12 09-00
|
26.12 19-00
|
Центр. админ.
|
«Центрпродсервис»
|
Ремонтные работы по ул. Орджоникидзе, 7а
|
2
№378
|
Новобайдаевская
1-5 (неч, в.к),
Шахтеров 21-31(неч, в.к)
Соц. объекты:
Центр «Рыбка»
(Новобайдаевская 5),
Детский сад №125
(Новобайдаевская 5б)
|
27.12 09-00
|
27.12 13-00
|
УК ЖКХ
«Астея»
«Веста»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена зап/арматуры по Шахтеров, 29, D=100 мм
|
3
№379
|
Белана 1-25 (в.к),
Покрышкина
22-26 (чет, в.к),28,28а,30
Соц. объекты:
«Глобус»
(Покрышкина 22а),
Детский сад № 58
(Покрышкина 26)
|
26.12 09-00
|
26.12 14-00
|
«Губерния»
«Притомское»
«Титан»
«Триумф-МК»
«УрсаДом»
«Инком-С»
«Жилфонд»
КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения на
ВНС-115
|
4
№380
|
Горьковская 41-65 (неч),
66,66а,67,
шос. Заводское 30
|
27.12 09-00
|
27.12 19-00
|
«Семерка»
ЖКУ-3
«Жилфонд»
«Уют»
«Ацтек-1″
«ЖКУ-РемСервис»
«Сад Город»
«Веста»
|
Храм
|
Ремонтные работы по шос.Заводское, 32
|
5
№769
|
Спортивная 5а,9,13,15,
17, Сызранская 8
(в указан. промежуток времени на 40 минут)
|
26.12 08-00
|
26.12 17-00
|
Куйб. админ.
|
ЭЧ-18
|
Ремонтные работы на эл. сетях. Без эл. энергии скв. №7,8
|
6
№381
|
Бардина 2,
Транспортная 3,5а,7
|
24.12 10-00
|
24.12 19-00
|
«УК Объединение»,
«С-Порт»
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения Транспортная, 25, D=200 мм
|
7
№383
|
Зыряновская 90-94 (неч),
Кирпичная 19-49 (в.к),
Пржквальского
2-18 (неч.,в.к.),
Радищева 2-24 (в.к.),
Силикатная, Черепанов-
ская 44-45 (в.к)
Соц. обьекты:
Детский сад №223 (Пржевальского 18),
Детский сад №243 (Радищева 8),
Детский сад №239 (Радищева 12),
Школа №64
(Радищева 24)
|
24.12 10-00
|
24.12 19-00
|
«Веста»
МП «ГУЖКХ» Ордж. р-на
УК ЖКХ
«Сибиряк»
«Прогресс»
«Дружба»
|
ООО «Водоканал»
|
Устранение повреждения Пржевальского, 18, D=250 мм
|
8
№384
|
Косыгина 71,75-81,
85 (в.к),
Мира 4,6 (в.к.),8,10 (в.к.)
Новоселов 42а,46,48,
Соц. обьекты:
Детский сад №258 (Мира 4),
Школа искусств №55 (Новоселов 46),
Детский сад №255 (Новоселов 48)
|
26.12 10-00
|
26.12 19-00
|
«Чистый Дом»
«Доверие»
«Зенит»
УЖК
НИК
КОиН
|
УК «Зенит»
|
Ремонтные работы в подвале Косыгина, 79
|
9
№385
|
Бардина 4-8 (чет), Транспортная 5,9,21,23,27,29
Соц. объекты:
Школа №91
(Транспортная 29)
|
27.12 09-30
|
27.12 19-00
|
«С-Порт»
«Проспект»
«Веста»
«А плюс»
КОиН
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС Транспортная, 5
|
10
№386
|
Буркацкого 3,10,14-30,
Строителей 45-55 (неч, в.к),59,67,71,
Фестивальная 2-16 (чет)
|
27.12 09-30
|
27.12 19-00
|
«Доверие»
«Алмаз»
«Жилфонд»
«Управдом»
«Чистый Дом»
«Притомское»
«Луч»
«Инком-С»
Стимул»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узлов учета ХВС Буркацкого, 24,26
|
Электроэнергия
|
1
№2611
|
Ленина 20-28 (чет)
|
26.12 09-00
|
26.12 12-00
|
«Почин-Ж»
«30 квартал»
«Айсберг»
ЖЭУ-2
«Аист»
«Паритет»
«Престиж НК»
|
ООО ГЭС
|
Ремонт рубильника в ТП-300
|
2
№2612
|
Ленина 20,
Конева 3
|
26.12 09-00
|
26.12 12-00
|
«Почин-Ж»
|
ООО ГЭС
|
Ремонт рубильника в ТП-303
|
3
№2613
|
Конева 2, Ленина 31,
Шункова 18,20,20а,22,
Грибоедова 1,3
|
26.12 13-00
|
26.12 16-00
|
«Губерния»
«УК КИС»
ЖЭУ-2
|
ООО ГЭС
|
Ремонт рубильника в ТП-348
|
4
№2614
|
Ленина 43-51 (неч),
Петракова 36,36а,42,44,
Смирнова 9,
Чекалина 4,
Детский сад №27
(Ленина 53а)
Детский сад №49
(Петракова 42а)
|
26.12 13-00
|
26.12 16-00
|
«УК КИС»
«Домовик»
«Капитал-Строй»
«30 квартал»
«Управдом»
«Фрегат»
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Ремонт рубильника в ТП-353
|
5
№2615
|
40 лет Октября, Прокат-
ная, Туркменская, Рель-
совый, Красилова, Ники-
тинский, Арктический,
пер. 40 лет Октября
|
26.12 13-30
|
26.12 16-00
|
Куйб. админ.
|
ООО ГЭС
|
Замена трансформаторов тока
|
6
№178
|
Зеленая, Путейцев, Узбе-
кистанская, Спортивная,
Покровская, Бабушкина,
Шаумяна,
Скважина 7,8 разъезд Абагуровский
(в указан. промежуток времени на 40 минут)
|
26.12 08-00
|
26.12 17-00
|
Куйб. админ.
|
ЭЧ-18
|
Плановая проверка питания сигнальных точек
|
7
№726
|
Кирова 31
(Кирова 27,29 кратко-временно с 09-00 до
09-40 и с 16-00 до 16-40)
|
26.12 09-00
|
26.12 17-00
|
«УрсаДом»
|
ООО «КЭнК»
|
Замена концевой кабельной муфты в ВРУ Кирова, 31