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    • Отключения на 24-26 декабря (Новокузнецк)

    23 Декабрь 2016 / Все новости

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 24-26 декабря 2016 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику. 

     

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Отопление и горячая вода

    		          

    1

    №422

    День Шахтера 19

    26.12   10-00

    26.12   17-00

    УК ЖКХ

    ООО «Взлет Кузбасс»

    Монтаж прибора учета
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №377

    Орджоникидзе 5,7 (в.к)

    Соц.  объекты:

    Филиал  КузГТУ (Орджоникидзе 7)

    26.12   09-00

    26.12   19-00

    Центр. админ.

    «Центрпродсервис»

    Ремонтные работы по ул. Орджоникидзе, 7а

    2

    №378

    Новобайдаевская

    1-5 (неч, в.к),

    Шахтеров 21-31(неч, в.к)

    Соц. объекты:

    Центр  «Рыбка»

    (Новобайдаевская 5),

    Детский сад №125

    (Новобайдаевская 5б)

    27.12   09-00

    27.12   13-00

    УК ЖКХ

    «Астея»

    «Веста»

    ООО «Водоканал»

    Замена зап/арматуры по Шахтеров, 29, D=100 мм

    3

    №379

    Белана 1-25 (в.к),

    Покрышкина

    22-26 (чет, в.к),28,28а,30

    Соц. объекты:

    «Глобус»

    (Покрышкина 22а), 

    Детский сад № 58

    (Покрышкина 26)

    26.12   09-00

    26.12   14-00

    «Губерния»

    «Притомское»

    «Титан»

    «Триумф-МК»

    «УрсаДом»

    «Инком-С»

    «Жилфонд»

    КОиН

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения на

    ВНС-115

    4

    №380

    Горьковская 41-65 (неч),

    66,66а,67,

    шос. Заводское 30

    27.12   09-00

    27.12   19-00

    «Семерка»

    ЖКУ-3

    «Жилфонд»

     «Уют»

    «Ацтек-1″

    «ЖКУ-РемСервис»

    «Сад Город»

    «Веста»

    Храм

    Ремонтные работы по шос.Заводское, 32

    5

    №769

    Спортивная 5а,9,13,15,

    17, Сызранская 8

    (в указан. промежуток времени на 40 минут)

    26.12   08-00

    26.12   17-00

    Куйб. админ.

    ЭЧ-18

    Ремонтные работы на эл. сетях. Без эл. энергии скв. №7,8

    6

    №381

    Бардина 2,

    Транспортная 3,5а,7

    24.12   10-00

    24.12   19-00

    «УК Объединение»,

    «С-Порт»

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения Транспортная, 25, D=200 мм

    7

    №383

    Зыряновская 90-94 (неч),

    Кирпичная 19-49 (в.к),

    Пржквальского

    2-18 (неч.,в.к.),

    Радищева 2-24 (в.к.),

    Силикатная, Черепанов-

    ская 44-45 (в.к)

    Соц. обьекты:

    Детский сад №223 (Пржевальского 18),

    Детский сад №243 (Радищева 8),

    Детский сад №239 (Радищева 12),

    Школа №64

    (Радищева 24)

    24.12   10-00

    24.12   19-00

    «Веста»

    МП «ГУЖКХ» Ордж. р-на

    УК ЖКХ

     «Сибиряк»

    «Прогресс»

    «Дружба»

    ООО «Водоканал»

    Устранение повреждения Пржевальского, 18, D=250 мм

    8

    №384

    Косыгина 71,75-81,

    85 (в.к),

    Мира 4,6 (в.к.),8,10 (в.к.)

    Новоселов 42а,46,48,

    Соц. обьекты:

    Детский сад №258 (Мира 4),

    Школа искусств №55 (Новоселов 46),

    Детский сад №255 (Новоселов 48)

    26.12   10-00

    26.12   19-00

    «Чистый Дом»

    «Доверие»

    «Зенит»

    УЖК

    НИК

    КОиН

    УК «Зенит»

    Ремонтные работы в подвале Косыгина, 79

    9

    №385

    Бардина 4-8 (чет), Транспортная 5,9,21,23,27,29

    Соц. объекты:

    Школа №91

    (Транспортная 29)

    27.12   09-30

    27.12   19-00

    «С-Порт»

    «Проспект»

    «Веста»

    «А плюс»

    КОиН

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС Транспортная, 5

    10

    №386

    Буркацкого 3,10,14-30,

    Строителей 45-55 (неч, в.к),59,67,71,

    Фестивальная 2-16 (чет)

    27.12   09-30

    27.12   19-00

    «Доверие»

    «Алмаз»

    «Жилфонд»

    «Управдом»

    «Чистый Дом»

    «Притомское»

    «Луч»

    «Инком-С»

    Стимул»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узлов учета ХВС Буркацкого, 24,26
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №2611

    Ленина 20-28 (чет)

    26.12   09-00

    26.12   12-00

    «Почин-Ж»

    «30 квартал»

    «Айсберг»

    ЖЭУ-2

    «Аист»

    «Паритет»

    «Престиж НК»

    ООО ГЭС

    Ремонт рубильника в ТП-300

    2

    №2612

    Ленина 20,

    Конева 3

    26.12   09-00

    26.12   12-00

    «Почин-Ж»

    ООО ГЭС

    Ремонт рубильника в ТП-303

    3

    №2613

    Конева 2, Ленина 31,

    Шункова 18,20,20а,22,

    Грибоедова 1,3

    26.12   13-00

    26.12   16-00

    «Губерния»

    «УК КИС»

    ЖЭУ-2

    ООО ГЭС

    Ремонт рубильника в ТП-348

    4

    №2614

    Ленина 43-51 (неч),

    Петракова 36,36а,42,44,

    Смирнова 9,

    Чекалина 4,

    Детский сад №27

    (Ленина 53а)

    Детский сад №49

    (Петракова 42а)

    26.12   13-00

    26.12   16-00

    «УК КИС»

    «Домовик»

    «Капитал-Строй»

    «30 квартал»

    «Управдом»

    «Фрегат»

    КОиН

    ООО ГЭС

    Ремонт рубильника в ТП-353

    5

    №2615

    40 лет Октября, Прокат-

    ная, Туркменская, Рель-

    совый, Красилова, Ники-

    тинский, Арктический,

    пер. 40 лет Октября

    26.12   13-30

    26.12   16-00

    Куйб. админ.

    ООО ГЭС

    Замена трансформаторов тока

    6

    №178

    Зеленая, Путейцев, Узбе-

    кистанская, Спортивная,

    Покровская, Бабушкина,

    Шаумяна,

    Скважина 7,8 разъезд Абагуровский

    (в указан. промежуток времени на 40 минут)

    26.12   08-00

    26.12   17-00

    Куйб. админ.

    ЭЧ-18

    Плановая проверка питания сигнальных точек

    7

    №726

    Кирова 31

    (Кирова 27,29    кратко-временно с 09-00 до

    09-40 и с 16-00 до 16-40)

    26.12   09-00

    26.12   17-00

    «УрсаДом»

    ООО «КЭнК»

    Замена концевой кабельной муфты в ВРУ Кирова, 31

     

     

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