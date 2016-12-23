«Тулеевская пятница» состоялась в 20 территориях Кузбасса

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В городах и районах области, где позволяла погода, наводили порядок сотрудники областной и местных администраций, работники предприятий и организаций, студенты, общественники, предприниматели, волонтеры и коммунальщики.

Всего в массовой акции приняли участие 15,8 тыс. кузбассовцев. Они освободили от снега около 4,6 тыс. дворов и 2,6 тыс. км дорог, 649 кровель многоквартирных домов и 38 – частных домов, очистили более 1 тыс. остановочных павильона, вывезли порядка 13,7 тыс. куб. м снега.

В Прокопьевском районе сотрудники учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных и частных предприятий, активисты общественных организаций и волонтеры очистили от снега остановочные павильоны, пешеходные дорожки, детские снежные городки и места массового посещения жителей. Они убрали 178,5 куб. м снега, очистили 121 усадьбу ветеранов и пенсионеров. Участники массовой акции были обеспечены горячим чаем. Как сообщили в пресс-службе района, в сельских поселениях территории работают 45 бесплатных губернских чайных.

В Мысках сотрудники городской администрации, работники учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы, промышленных предприятий, учащиеся и преподаватели образовательных учреждений, предприниматели очищали от снега пешеходные дорожки и подъезды к организациям и учреждениям соцсферы. Работники культуры помогли коммунальщикам в уборке снега на городских площадях у новогодних елок. Волонтеры очистили от снега дворы частных домов, где живут одинокие пенсионеры. Всего мысковчане очистили 10 км муниципальных дорог, привели в порядок остановочные павильоны общественного транспорта, с городских улиц и площадей вывезли 60 куб. снега.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.