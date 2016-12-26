Руководители центров занятости получили награды

просмотров: 75

Аман Тулеев вручил награды за многолетний плодотворный труд, активное участие в реализации значимых социальных проектов и высокий профессионализм, а также в связи с 25-летием со дня образования службы занятости населения Кузбасса.

Орден Почета Кузбасса вручен директору центра занятости населения Ленинска-Кузнецкого Анатолию Дульцеву. В службе занятости он работает с 1999 года. С 2001 по 2006 год избирался председателем Совета народных депутатов города Ленинска-Кузнецкого. С 2007 года возглавляет центр занятости населения, который обслуживает три муниципальных образования: города Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, Ленинск-Кузнецкий район. Служба занятости под его руководством за последние пять лет предоставила работу почти 17,5 тыс. человек, 1,7 тыс. человек получили новую профессию, 135 человек стали предпринимателями, создано 82 новых рабочих места для трудоустройства инвалидов.

Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено директору центра занятости населения Новокузнецка Вячеславу Савчуку, который работает в службе более 17 лет, прошел трудовой путь от начальника отдела до директора. По его инициативе реализован проект по профессиональному самоопределению инвалидов совместно с Новокузнецким гуманитарно-техническим колледжем-интернатом для инвалидов. Только за последние пять лет 363 человека с ограниченными возможностями здоровья получили востребованную профессию. В работу центра внедряются новые формы – профориентационный кинотеатр, выезды школьников на предприятия, скайп-собеседования с работодателями других регионов.

Под руководством Вячеслава Савчука в центре занятости организована и реализуется комплексная система мер по содействию самозанятости безработных граждан, в результате чего при финансовой поддержке службы более 1 тыс. 400 безработных граждан обеспечили собственную занятость и создали более 1 тыс. рабочих мест для других граждан, нуждающихся в работе. По итогам работы в 2015 году центр занятости населения Новокузнецка признан лучшим в Кемеровской области.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.