Глава Новокузнецкого района подозревается в превышении должностных полномочий

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Организации требуются: водители автомобилей БелАЗ-7555, 75131, наладчики, машинисты автогрейдеров, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-909-520-6813.

Интернет (50 мБит/с) — 250 руб./мес. Тел.: 34-72-22.

Разрезу «Бунгурский-Северный» (п. Листвяги) требуются водители а/м БелАЗ-7555, ПАЗ, вахты, машинисты дробильных установок, автогрейдера, экскаватора, погрузчика, слесарь, электрослесарь, автоэлектрик, горнорабочий, грузчик угля. Тел.: (3843) 993-746.

Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00.

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