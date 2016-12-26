Глава Новокузнецкого района подозревается в превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области глава Новокузнецкого муниципального района, подозревается в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, в 2015 году подозреваемый при отсутствии законных оснований объявил на территории поселка «Подстрелка» режим чрезвычайной ситуации. Это позволило без проведения конкурсной процедуры заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электропередач. После чего без проверки объема и качества выполненных работ, произведена их оплата. В результате таких действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. По ходатайству следователя судом на период расследования чиновник отстранен от занимаемой должности.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области.
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