А. Тулеев выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы

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В телеграмме соболезнования на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу губернатор Аман Тулеев отмечает, что эта трагедия, постигшая нашу страну и Вооруженные Силы, унесла жизни многих легендарных людей.

Невосполнимость такой тяжелой утраты как трагическая гибель в катастрофе значительной части нашего выдающегося, известного всему миру, творческого коллектива — Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова болью отозвалась в сердцах всех кузбассовцев.

Телеграмма соболезнования направлена семье художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

«Уход из жизни выдающегося композитора, главного военного дирижера страны — большая потеря для отечественной культуры. Валерий Михайлович всегда был добрым другом Кузбасса. Благодаря его поддержке в Кемеровской области создан новый творческий коллектив — Губернаторский духовой оркестр», — отметил Аман Тулеев.

Валерий Халилов участвовал в концертной программе главного праздника региона — Дня шахтера. Кузбассовцы с благодарностью вспоминают яркое выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны под управлением Валерия Халилова.

На борту самолета был и наш земляк Юрий Новокшанов — артист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Юрий Новокшанов родился 11 сентября 1961 года в Новокузнецке. Всю свою жизнь посвятил искусству. Учился в детской школе искусств №48 (п. Листвяги), класс баяна. В 1991—1994 гг. обучался в Академическом музыкальном колледже при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. В 2005 году солировал в эстрадно-симфоническом оркестре дворца культуры «Алюминщик» (Новокузнецк). С 2006 по 2015 гг. служил в Новосибирском оперном театре. С марта 2016 поступил в Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Аман Тулеев выразил глубокие соболезнования и слова поддержки отцу Юрия – Михаилу Новокшанову, который проживает в Новокузнецке. Михаил Васильевич находится на заслуженном отдыхе, ему 81 год.

Соболезнования от имени всех жителей Кемеровской области выражены родным и близким основателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинка.

«Грамотный, высококвалифицированный врач, известный общественный деятель, Елизавета Глинка получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали как в правозащитном, так и медицинском сообществе. Человек огромной внутренней силы, доброты и сострадания, она оказывала помощь бездомным в Москве, жертвам наводнения в Крымске, детям Донбасса, жителям Сирии. Ее благотворительная и общественная деятельность стала примером бескорыстного служения людям, Отечеству», — говорится в телеграмме.

«Светлая память о погибших навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто их знал, ценил и уважал, кому они были дороги», — подчеркнуто во всех телеграммах соболезнований.

28 января 2017 года в Государственной филармонии Кузбасса им. Штоколова состоится концерт-реквием, посвященный памяти участников ансамбля им. Александрова и его художественного руководителя, главного дирижера генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.