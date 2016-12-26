Долги по зарплате сократились

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За декабрь 2016 года задолженность по зарплате в Кузбассе сократилась в 2 раза и составила 30 млн рублей.

Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, за неполный месяц ООО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций» (Мыски, директор Петр Чащин) сократило долг перед работниками с 13,2 млн до 3,7 млн рублей. Предприятие планирует погасить оставшийся долг за октябрь в размере 3,7 млн рублей до 28 декабря 2016 года.

Ситуация на ЗАО «Междуреченский завод КПДС» остаётся без изменений: задолженность перед 145 трудящимися составляет 6 млн рублей из-за неуплаты контрагентами за отпущенную продукцию. Директор предприятия Андрей Мулюков представил уточненный график погашения долгов, согласно которому руководство наметило выдать до конца 2016 года рабочим в целом 2 млн рублей, а в начале 2017 года — оставшуюся сумму. В противном случае руководство завода будет привлечено к уголовной ответственности.

Кроме того, более половины просроченной задолженности приходится на предприятия-банкроты.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.