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    • Отключения на 27 декабря (Новокузнецк)

    26 Декабрь 2016 / Все новости

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 27 декабря 2016 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.   

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина

    Отопление и горячая вода

    1

    №282

    Котельная №72

    Центр реабилитации

    (Фесковская 99)

    27.12   10-00

    27.12   11-00

    КОиН

    КЭнК

    Отключение эл.энергии на котельной 72

    2

    №669

    Суворова 5

    27.12   09-00

    27.12   17-00

    «Квартал на Левом»

    УК «Проспект»

    Переврезка т/узла

    Отопление

    1

    №388

    Рихарда Зорге 30

    27.12   10-00

    27.12   12-00

    ООО УК ЖКХ

    УК «ЖКХ»

    Замена запорной арматуры в подвале дома

    Холодная вода

    1

    №378

    Новобайдаевская

    1-5 (неч, в.к),

    Шахтеров 21-31(неч,в.к)

    Соц. объекты:

    Центр  «Рыбка»

    (Новобайдаевская 5),

    Детский сад №125

    (Новобайдаевская 5б)

    27.12   09-00

    27.12   13-00

    УК ЖКХ

    «Астея»

    «Веста»

    ООО «Водоканал»

    Замена зап/арматуры по Шахтеров, 29, D=100 мм

    2

    №380

    Горьковская 41-65 (нечет),66,66а,67

    Заводское 30

    27.12   09-00

    27.12   19-00

    «Семерка»

    ЖКУ-3

    «Жилфонд»

     «Уют»

    «Ацтек-1″

    «ЖКУ-РемСервис»

    «Сад Город»

    «Веста»

    «Семерка»

    ЖКУ-3

    «Жилфонд»

    «Уют»

    «Ацтек-1″

    «ЖКУ-РемСервис»

    Храм

    Ремонтные работы по ш. Заводское, 32

    3

    №385

    Бардина 4-8 (чет), Транспортная 5,9,21,23,27,29

    Соц. объекты:

    Школа №91

    (Транспортная 29)

    27.12   09-30

    27.12   19-00

    «С-Порт»

    «Проспект»

    «УК Объединение

    «Веста»

    «А плюс»

    КОиН

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС Транспортная, 5

    4

    №386

    Буркацкого 3,10,14-30,

    Строителей 45-55 (неч, в.к),59,67,71,

    Фестивальная 2-16 (чет)

    27.12   09-30

    27.12   19-00

    «Доверие»

    «Алмаз»

    «Жилфонд»

    «Управдом»

    «Чистый Дом»

    «Притомское

    «Луч»

    «Инком-С»

    Стимул»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узлов учета ХВС Буркацкого, 24, 26

    5

    №392

    Архитекторов 2-6 (чет) Косыгина 35 (в.к),37,39-43

    Соц.-значимые объекты:

    Библиотека им. Д.С. Лихачева

    (Косыгина 35б)

    28.12   09-00

    28.12   16-00

    «Зенит»

    «Жилищник»

    «Наш дом»

    ООО «Водоканал»

    Ремонтные работы на ВНС-706

    6

    №396

    Лазо 1,5,7

    Мичурина 23

     

    28.12   09-00

    28.12   19-00

    «Луч»

    «Комфорт»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС ул. Мичурина, 23

    7

    №393

    Абаканская, Авроры Амбулаторный 3-6 (в.к),8,9 (в.к) Банковский, Букинский Бенгальский, Рабочий Березовская, Варшавская, Волгодонская Володарского, Волховская, Восточная, Гайдара Горбуновская, Грунтовая Грунтовый, Каракумский Киселевская, Киселевский 7 Крамаюрская 2-50 (в.к) Крестьянская, Крестьянский Кронштадтская 1-16,20-41(в.к), 51(в.к),

    Крутая 3-8 (в.к),9/1,10-68(в.к), Крутой Лобачевского, Мартеновская Мартеновский

    Машиностроительная Менжинского

    Металлистов 2-5

    Мечникова, Московская

    Нижне-прудовой. Новосибирская 3-38(в.к) Павлова 4-8 (в.к)

    Победы 1-37 (в.к)

    Прудовая, Прудовой 4-6 (в.к), Пунктирная,

    Рабочая 1-5 (в.к),6а,7-35 (в.к)  Революционная

    Садгородская 1-18 (в.к),20-72(в.к), Симферопольская Смоленская, Соколовская 2,4, 8-32, Стадионная

    Стадионный

    Туристская 3-43 (в.к),45 Урановая, Фрунзе Хабаровская

    Хабаровский 3,5,6 (в.к) Черкасская, Чернышевского

    28.12   09-00

    28.12   20-00

    Дирекция ЖКХ

    МП «Жилфонд»

    Куйб. адм.

    ООО «Водоканал»

    Ремонт пожарного гидранта, водоразборной колонки d=100 мм по ул. Садгородская 33,39

    8

    №394

    Ноградская 4

    Филиппова 12-16

    28.12   09-00

    28.12   20-00

    «Таурус»

     «С-Порт»

    «Триумф-МК»

    ООО «Водоканал»

    Установка узла учета холодного водоснабжения на жилой дом Филиппова, 14

    9

    №395

    Орджоникидзе

    17-23 (нечет, в.к), 27, Ушинского 4а, 8а

    Соц. объекты:

    Шахматная школа (Орджоникидзе 23),

    ДК «Строитель»

    (Орджоникидзе 23),

    Детский сад № 268

    (Ушинского 4а),

    Детский сад № 26

    (Ушинского 8а)

    28.12   09-00

    28.12   19-00

    «Любимый город»

    «Инком-С»

    «Титан»

    КОиН

    Центр. админ.

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС ул. Ушинского,4а

    10

    №397

    375 км 1-13,32 (в.к),34,40,67 Кирзаводская 1,2,4,(в.к),6 Лермонтова 61,63

    Линейная 1 (в.к),2, 3а,4а, Локомотивная

    Маяковского 1-9,10-47 (в.к), 49-55 (неч),

    56-64,66-81,83-120, 122-150 (чет),156-162

    Равенства 1-5, Стволовая 9

    Трудовая 23-28,30-32,37-40, 44-52, 55,56, 62-79,82-91,96-108, 108/1 108/2,112

    Трудовой

    Тушинская 1-6,69 (в.к),70, Тушинский 3,10, Читинский

    Щорса 3,3а,5а,9-13 (в.к),15,15а, 18, Юргинская

    Соц.-значимые объекты:

    Локомотивное и вагонное депо

    (375 км 1) Куйбышевская центральная котельная (Стволовая 9)

    28.12   09-00

    28.12   13-00

    МП «Жилфонд»

    КИК

    Куйб. адм.

    ООО «Водоканал»

    Ремонтные работы на ВНС-408

    Электроэнергия

    1

    №2611

    Обнорского 13а,15а,29,29а,31,94,96,98,100,104, 106, 112,122,124,126,142,

    144,144а,148

    Народная 59, Аульская 63

    Шестакова 6

    Бугарева 6,12

    Метелкина 16

    27.12   13-30

    27.12   16-00

    ЖЭУ-5

    «Капитал-Строй»

    «УК КИС»

    Кузн. адм.

    ООО ГЭС

    Ремонт н/в рубильника

    в ТП-384, 378

    2

    №2612

    Шахтеров 19,26,28,30,30а,34а

    Детский сад №37

    (Шахтеров 30б)

    27.12   13-30

    27.12   16-00

    УК ЖКХ

    «Астея»

    «Сибирь 2″

    КОиН

    ООО ГЭС

    Монтаж н/в рубильника

    в ТП-902

    3

    №616

    Норильская, Дружинина

    Проточный, Херсонская

    (с включением на ночь)

    26.12   09-00

    30.12   17-00

    Дирекция ЖКХ

    НРЭС

    Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ТП-21

    4

    №619

    Фесковская, Магнитогорская

    Прибрежная

    Центр реабилитации

    (Фесковская 99)

    Котельная № 72

    27.12   10-00

    27.12   11-00

    Ордж. адм.

    МП ССК

     

    КЭнК

    Подключение кабельной линии 0,4 кВ ТП-75

    5

    №2613

    Багратиона, Б.Хмельницкого, Таймырская, Станиславского, Юдина, Витебская, Граневая, Н.Островского, Точилино, Редаково, Лермонтова, Тушинская, Маяковского, Трудовая, Верхнее Редаково, Карьерная

    27.12   09-00

    27.12   16-00

    Куйб.админ

    Центр.админ

    ООО ГЭС

    Рейд Кузбассэнергосбыт по отключению абонентов

    6

    №620

    Норильская Проточный Дружинина

    Панфилова

    (на 1 час в указанный промежуток времени)

    27.12   13-00

    27.12   16-00

    Дирекция ЖКХ

    Ордж. адм.

    НРЭС

    Тех. обслуживание релейной защиты РП-10

    7

    №190

    Спортивная 10,11

    Бабушкина 2,2а,3а

    Шаумяна 1-14(в.к.)

    27.12

    10-00

    27.12

    16-00

    «Комсервис»

    Куйб.админ.

    ЭЧ-18

    Восстановление фазы на жилой дом ул. Спортивная,10
                       

     

     

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