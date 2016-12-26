Отключения на 27 декабря (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 27 декабря 2016 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Отопление и горячая вода
|
1
№282
|
Котельная №72
Центр реабилитации
(Фесковская 99)
|
27.12 10-00
|
27.12 11-00
|
КОиН
|
КЭнК
|
Отключение эл.энергии на котельной 72
|
2
№669
|
Суворова 5
|
27.12 09-00
|
27.12 17-00
|
«Квартал на Левом»
|
УК «Проспект»
|
Переврезка т/узла
|
Отопление
|
1
№388
|
Рихарда Зорге 30
|
27.12 10-00
|
27.12 12-00
|
ООО УК ЖКХ
|
УК «ЖКХ»
|
Замена запорной арматуры в подвале дома
|
Холодная вода
|
1
№378
|
Новобайдаевская
1-5 (неч, в.к),
Шахтеров 21-31(неч,в.к)
Соц. объекты:
Центр «Рыбка»
(Новобайдаевская 5),
Детский сад №125
(Новобайдаевская 5б)
|
27.12 09-00
|
27.12 13-00
|
УК ЖКХ
«Астея»
«Веста»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена зап/арматуры по Шахтеров, 29, D=100 мм
|
2
№380
|
Горьковская 41-65 (нечет),66,66а,67
Заводское 30
|
27.12 09-00
|
27.12 19-00
|
«Семерка»
ЖКУ-3
«Жилфонд»
«Уют»
«Ацтек-1″
«ЖКУ-РемСервис»
«Сад Город»
«Веста»
«Семерка»
ЖКУ-3
«Жилфонд»
«Уют»
«Ацтек-1″
«ЖКУ-РемСервис»
|
Храм
|
Ремонтные работы по ш. Заводское, 32
|
3
№385
|
Бардина 4-8 (чет), Транспортная 5,9,21,23,27,29
Соц. объекты:
Школа №91
(Транспортная 29)
|
27.12 09-30
|
27.12 19-00
|
«С-Порт»
«Проспект»
«УК Объединение
«Веста»
«А плюс»
КОиН
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС Транспортная, 5
|
4
№386
|
Буркацкого 3,10,14-30,
Строителей 45-55 (неч, в.к),59,67,71,
Фестивальная 2-16 (чет)
|
27.12 09-30
|
27.12 19-00
|
«Доверие»
«Алмаз»
«Жилфонд»
«Управдом»
«Чистый Дом»
«Притомское
«Луч»
«Инком-С»
Стимул»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узлов учета ХВС Буркацкого, 24, 26
|
5
№392
|
Архитекторов 2-6 (чет) Косыгина 35 (в.к),37,39-43
Соц.-значимые объекты:
Библиотека им. Д.С. Лихачева
(Косыгина 35б)
|
28.12 09-00
|
28.12 16-00
|
«Зенит»
«Жилищник»
«Наш дом»
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонтные работы на ВНС-706
|
6
№396
|
Лазо 1,5,7
Мичурина 23
|
28.12 09-00
|
28.12 19-00
|
«Луч»
«Комфорт»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС ул. Мичурина, 23
|
7
№393
|
Абаканская, Авроры Амбулаторный 3-6 (в.к),8,9 (в.к) Банковский, Букинский Бенгальский, Рабочий Березовская, Варшавская, Волгодонская Володарского, Волховская, Восточная, Гайдара Горбуновская, Грунтовая Грунтовый, Каракумский Киселевская, Киселевский 7 Крамаюрская 2-50 (в.к) Крестьянская, Крестьянский Кронштадтская 1-16,20-41(в.к), 51(в.к),
Крутая 3-8 (в.к),9/1,10-68(в.к), Крутой Лобачевского, Мартеновская Мартеновский
Машиностроительная Менжинского
Металлистов 2-5
Мечникова, Московская
Нижне-прудовой. Новосибирская 3-38(в.к) Павлова 4-8 (в.к)
Победы 1-37 (в.к)
Прудовая, Прудовой 4-6 (в.к), Пунктирная,
Рабочая 1-5 (в.к),6а,7-35 (в.к) Революционная
Садгородская 1-18 (в.к),20-72(в.к), Симферопольская Смоленская, Соколовская 2,4, 8-32, Стадионная
Стадионный
Туристская 3-43 (в.к),45 Урановая, Фрунзе Хабаровская
Хабаровский 3,5,6 (в.к) Черкасская, Чернышевского
|
28.12 09-00
|
28.12 20-00
|
Дирекция ЖКХ
МП «Жилфонд»
Куйб. адм.
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонт пожарного гидранта, водоразборной колонки d=100 мм по ул. Садгородская 33,39
|
8
№394
|
Ноградская 4
Филиппова 12-16
|
28.12 09-00
|
28.12 20-00
|
«Таурус»
«С-Порт»
«Триумф-МК»
|
ООО «Водоканал»
|
Установка узла учета холодного водоснабжения на жилой дом Филиппова, 14
|
9
№395
|
Орджоникидзе
17-23 (нечет, в.к), 27, Ушинского 4а, 8а
Соц. объекты:
Шахматная школа (Орджоникидзе 23),
ДК «Строитель»
(Орджоникидзе 23),
Детский сад № 268
(Ушинского 4а),
Детский сад № 26
(Ушинского 8а)
|
28.12 09-00
|
28.12 19-00
|
«Любимый город»
«Инком-С»
«Титан»
КОиН
Центр. админ.
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС ул. Ушинского,4а
|
10
№397
|
375 км 1-13,32 (в.к),34,40,67 Кирзаводская 1,2,4,(в.к),6 Лермонтова 61,63
Линейная 1 (в.к),2, 3а,4а, Локомотивная
Маяковского 1-9,10-47 (в.к), 49-55 (неч),
56-64,66-81,83-120, 122-150 (чет),156-162
Равенства 1-5, Стволовая 9
Трудовая 23-28,30-32,37-40, 44-52, 55,56, 62-79,82-91,96-108, 108/1 108/2,112
Трудовой
Тушинская 1-6,69 (в.к),70, Тушинский 3,10, Читинский
Щорса 3,3а,5а,9-13 (в.к),15,15а, 18, Юргинская
Соц.-значимые объекты:
Локомотивное и вагонное депо
(375 км 1) Куйбышевская центральная котельная (Стволовая 9)
|
28.12 09-00
|
28.12 13-00
|
МП «Жилфонд»
КИК
Куйб. адм.
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонтные работы на ВНС-408
|
Электроэнергия
|
1
№2611
|
Обнорского 13а,15а,29,29а,31,94,96,98,100,104, 106, 112,122,124,126,142,
144,144а,148
Народная 59, Аульская 63
Шестакова 6
Бугарева 6,12
Метелкина 16
|
27.12 13-30
|
27.12 16-00
|
ЖЭУ-5
«Капитал-Строй»
«УК КИС»
Кузн. адм.
|
ООО ГЭС
|
Ремонт н/в рубильника
в ТП-384, 378
|
2
№2612
|
Шахтеров 19,26,28,30,30а,34а
Детский сад №37
(Шахтеров 30б)
|
27.12 13-30
|
27.12 16-00
|
УК ЖКХ
«Астея»
«Сибирь 2″
КОиН
|
ООО ГЭС
|
Монтаж н/в рубильника
в ТП-902
|
3
№616
|
Норильская, Дружинина
Проточный, Херсонская
(с включением на ночь)
|
26.12 09-00
|
30.12 17-00
|
Дирекция ЖКХ
|
НРЭС
|
Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ТП-21
|
4
№619
|
Фесковская, Магнитогорская
Прибрежная
Центр реабилитации
(Фесковская 99)
Котельная № 72
|
27.12 10-00
|
27.12 11-00
|
Ордж. адм.
МП ССК
|
КЭнК
|
Подключение кабельной линии 0,4 кВ ТП-75
|
5
№2613
|
Багратиона, Б.Хмельницкого, Таймырская, Станиславского, Юдина, Витебская, Граневая, Н.Островского, Точилино, Редаково, Лермонтова, Тушинская, Маяковского, Трудовая, Верхнее Редаково, Карьерная
|
27.12 09-00
|
27.12 16-00
|
Куйб.админ
Центр.админ
|
ООО ГЭС
|
Рейд Кузбассэнергосбыт по отключению абонентов
|
6
№620
|
Норильская Проточный Дружинина
Панфилова
(на 1 час в указанный промежуток времени)
|
27.12 13-00
|
27.12 16-00
|
Дирекция ЖКХ
Ордж. адм.
|
НРЭС
|
Тех. обслуживание релейной защиты РП-10
|
7
№190
|
Спортивная 10,11
Бабушкина 2,2а,3а
Шаумяна 1-14(в.к.)
|
27.12
10-00
|
27.12
16-00
|
«Комсервис»
Куйб.админ.
|
ЭЧ-18
|
Восстановление фазы на жилой дом ул. Спортивная,10