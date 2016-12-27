Согласились на сотрудничество

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Областная администрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Разрез «Задубровский Новый».

Документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и гендиректор компании Денис Пружина.

Соглашение рассчитано на 2017 год и направлено на сохранение стабильной работы предприятия, поддержку трудового коллектива и пенсионеров предприятий, совместную реализацию социальных программ Кузбасса. Предусмотрено участие компании в подготовке к областному Дню шахтера, приобретении новогодних подарков для детей-сирот.

Компания обязалась увеличить зарплату в размере не менее 10% к уровню 2016 года при условии увеличения объемов производства, роста производительности труда, увеличении спроса и цен на производимую продукцию.

Также запланированы 200 млн рублей инвестиций в развитие производства и 10 млн рублей — на обеспечение безопасности труда.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.