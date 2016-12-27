Студентам выдали овец и барана

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Студенты профессионального училища в с. Тарасово Промышленновского района обзаводятся ЛПХ.

Первых питомцев – пять овец и барана – им передал глава крестьянского хозяйства Леча Халидов из Калтышина.

Фермер признается, что хотел дать ягнят, но за ними нужен особый уход, а пять маток грубошерстной сибирской породы через два месяца уже принесут потомство. Барана гиссарской породы отдал для улучшения потомства и укрупнения вида.

Кроме этого, Халидов обеспечил юных фермеров кормами: 8 тонн сена и 2 тонны овса. Предприниматель заверил, если у тарасовцев будет должный уход и желание заниматься сельским хозяйством, весной еще овец добавит, а осенью телочку даст.

Работой студентов будет руководить опытный фермер Сергей Макаров. Это хорошее подспорье для молодых людей, приучение их к труду и уходу за животными и воспитание будущих кадров для сельскохозяйственных предприятий. В профессиональном образовательном учреждении обучаются 211 человек, в том числе 80 детей-сирот.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.