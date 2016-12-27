12 тысяч подарков получат дети-инвалиды

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К Новому году дети-инвалиды и воспитанники социально-реабилитационных центров Кузбасса получат 12 тыс. подарков.

Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, новогодние представления организованы во всех учреждениях, где воспитываются «особые» дети.

В беловском центре социальной помощи семье и детям состоялось новогоднее представление для детей с особенностями развития. В гости к детям пришли добрая сказочница, «Фиксики» Дим Димыч и Симка. По сценарию сказочные герои обнаружили поломку оборудования в зале, а также узнали, что Дед Мороз попал в беду. В ходе праздника Фиксики вместе с детьми исправили неполадки и выручили Деда Мороза. В финале мероприятия дети получили подарки и сфотографировались со сказочными героями. Всего в празднике приняли участие 38 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В Яшкинском районе воспитанники Таловского детдома получат сладкие подарки от шефов – областного департамента социальной защиты населения.

В Междуреченске предприниматель Олеся Нурьева организовала бесплатные стрижки для детей отделения дневного пребывания несовершеннолетних центра «Семья». Также прошли предновогодние выезды областного гуманитарного автопоезда в 49 отдаленных поселков Ижморского, Новокузнецкого, Таштагольского, Яйского районов. Вниманием оказано семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, прежде всего тем, кто воспитывает детей.

Новогодний праздник состоялся в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» в Топках. Воспитанники СРЦ — дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Дневное отделение центра посещают 40 детей в месяц, 11 – круглосуточное.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.