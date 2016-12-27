Медаль Джослина первой в Кузбассе получит беловчанка

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Как отметили в областном департаменте охраны здоровья населения, медаль учреждена в американском диабетическом центре, названном в честь известного врача-энокринолога Джослина. Она вручается людям, страдающим сахарным диабетом, при этом прожившим с этой болезнью несколько десятков лет и имеющим документальное подтверждение длительности анамнеза. Сначала награда вручалась за 25 лет жизни с диагнозом «сахарный диабет», в 1970 году появилась медаль за 50 лет жизни с таким диагнозом. В 1996 году была учреждена новая номинация – медаль за 75 лет жизни с диабетом.

С 1970 года медалей за 50-летнюю жизнь с диабетом удостоены более 4 тыс. человек во всем мире, в том числе 39 жителей России. Нелли Румянкина станет 40-м обладателем международной награды.

На лицевой стороне новой версии медали изображен человек с факелом и расположена надпись «Триумф человека и медицины», а на обратной – «За 50 мужественных лет с диабетом».

По данным ВОЗ и Международной диабетической федерации, диабет наряду с раком и болезнями сердца входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. Сегодня сахарный диабет в мире имеют около 415 млн человек. В России – более 4 млн человек.

В Кемеровской области в настоящее время сахарным диабетом страдают 66 тыс. 782 человека, из них больных диабетом I типа – 3 тыс. 707 человек. На сегодняшний день в Кузбассе 809 пациентов имеют стаж жизни с диабетом I степени более 20 лет, 10 жителей области живут с диабетом около 50 лет.

Главный областной специалист-эндокринолог Ольга Благовещенская отмечает, что в Кузбассе создана эффективная система оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом I типа. Это постоянное наблюдение у врача-эндокринолога поликлиники по месту жительства, консультирование в областном диабетологическом центре и эндокринологическом диспансере, стационарное лечение в отделениях эндокринологии. Применяются методы суточного мониторирования глюкозы. Во всех муниципалитетах, где работает эндокринолог, ведутся школы сахарного диабета для обучения пациентов принципам питания, самоконтроля и образа жизни с сахарным диабетом.

28 декабря в Белове заместитель начальника областного департамента охраны здоровья населения Александр Брежнев вручит медаль Джослина Нелли Румянкиной.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.