Егерь Валерий Смокотин удостоен областной награды

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По поручению губернатора Амана Тулеева сотрудник областной общественной организации «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» Валерий Смокотин награжден медалью «За веру и добро» — за помощь в поимке браконьеров, а также за проявленный профессионализм и высокую личную ответственность.

Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в областной администрации и посвященной вопросам борьбы с браконьерством. В пресс-конференции участвовали и.о. замгубернатора Алексей Кожевин, начальник областного департамента по охране объектов животного мира Павел Степанов, начальник областного управления Гостехнадзора Евгений Сионихин, замначальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по области Евгений Бойко.

Как сообщил Павел Степанов, егерь находился вблизи с. Вяземка Ижморского района, когда услышал серию выстрелов. Смокотин выехал в лес, откуда доносилась канонада, и обнаружил трех застреленных браконьерами лосей – самку и ее взрослых детенышей. Егерь вызвал полицейских. Стражи порядка нашли на месте происшествия гильзы и пули, а спустя некоторое время задержали двух местных жителей, вернувшихся за «добычей». В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота», ружья изъяты.

Алексей Кожевин отметил, что все чаще зимой браконьеры выходят на промысел без ружей, загоняют копытных на снегоходах, забавы ради, пугая животных, мешая им отдыхать, питаться, размножаться. Замгубернатора подчеркнул, что борьба с браконьерами-снегоходчиками усилена. Но для кардинального решения вопроса, по его мнению, нужно ужесточить федеральное законодательство и изменить сознание людей, возродить забытую охотничью идеологию, когда зверь добывался ради пропитания, причем охотники знали и учитывали все повадки животного, бережно относились к лесу и помогали регулировать численность тех или иных видов животных, сохраняя биоразнообразие.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.