Отключения на 28 декабря (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 28 декабря 2016 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Отопление и горячая вода
|
1
№672
|
Октябрьский 3
|
28.12 09-00
|
28.12 16-00
|
«С-Порт»
|
«С-Порт»
|
Замена зап/арматуры в т/у дома
|
2
№426
|
Дузенко 27
|
28.12 10-00
|
28.12 14-00
|
«Веста»
|
«Веста»
|
Монтаж т/у
|
Холодная вода
|
1
№392
|
Архитекторов 2-6 (чет) Косыгина 35 (в.к),37,
39-43
Соц. объекты:
Библиотека
(Косыгина 35б)
|
28.12 09-00
|
28.12 16-00
|
«Зенит»
«Жилищник»
«Наш дом»
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонтные работы на ВНС-706
|
2
№396
|
Лазо 1,5,7,
Мичурина 23
|
28.12 09-00
|
28.12 19-00
|
«Луч»
«Комфорт»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС ул.Мичурина, 23
|
3
№393
|
Абаканская, Авроры, Амбулаторный 3-6 (в.к),
8,9(в.к), Банковский, Бенгальский, Березов-ская, Букинский, Вар-шавская, Волгодонская, Володарского, Волхов-ская, Восточная, Гайдара Горбуновская, Грунто-вая, Грунтовый, Кара-кумский, Киселевская, Киселевский 7, Крама-юрская 2-50 (в.к), Крестьянская, Крестьян-ский, Кронштадтская
1-16,20-41(в.к), 51(в.к), Крутая 3-8 (в.к),9/1,
10-68(в.к), Крутой, Ло-бачевского, Мартенов-
ская, Мартеновский,
Машиностроительная, Менжинского, Метал-листов 2-5, Мечникова,
Московская Нижнепру-довой, Новосибирская
3-38 (в.к), Павлова
4-8 (в.к), Победы
1-37 (в.к), Прудовая,
Прудовой 4-6 (в.к), Пунктирная, Рабочий,
Рабочая 1-5 (в.к),6а,
7-35 (в.к), Революцион-ная, Садгородская
1-18 (в.к),20-72(в.к), Симферопольская, Смо-ленская, Соколовская 2,4, 8-32, Стадионная,
Стадионный, Туристская
3-43 (в.к),45, Урановая, Фрунзе, Хабаровская,
Хабаровский 3,5,6 (в.к), Черкасская, Чернышевского
|
28.12 09-00
|
28.12 20-00
|
Дирекция ЖКХ
«Жилфонд»
Куйб. админ.
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонт пожарного гидранта, водоразборной колонки D=100 мм по ул. Садгородская 33, 39
|
4
№394
|
Ноградская 4,
Филиппова 12-16
|
28.12 09-00
|
28.12 20-00
|
«Таурус»
«С-Порт»
«Триумф-МК»
|
ООО «Водоканал»
|
Установка узла учета ХВС Филиппова, 14
|
5
№395
|
Орджоникидзе
17-23 (нечет, в.к), 27, Ушинского 4а, 8а
Соц. объекты:
Шахматная школа (Орджоникидзе 23),
ДК «Строитель»
(Орджоникидзе 23),
Детский сад № 268
(Ушинского 4а),
Детский сад N 26
(Ушинского 8а)
|
28.12 09-00
|
28.12 19-00
|
«ЖКХ Новокузнецка»
«Любимый город»
«Инком-С»
«Титан»
КОиН
Центр. админ.
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС ул.Ушинского,4а
|
6
№397
|
375 км 1-13,32 (в.к),34,
40,67, Кирзаводская 1,2,4,(в.к),6, Лермонто-
ва 61,63, Линейная 1(в.к),2,3а,4а, Локомо-
тивная, Маяковского 1-9,
10-47 (в.к), 49-55 (неч),
56-64,66-81,83-120,
122-150 (чет),156-162
Равенства 1-5, Стволовая 9. Трудовая 23-28,30-32,
37-40, 44-52,55,56,62-79,
82-91,96-108, 108/1, 108/2,112, Трудовой,
Тушинская 1-6,69 (в.к),
70 Тушинский 3,10, Читинский, Щорса 3,3а,5а,9-13 (в.к),15,15а, 18, Юргинская
Соц. объекты:
Локомотивное и вагонное депо (75 км 1), Куйбышевская центральная котельная (Стволовая 9)
|
28.12 09-00
|
28.12 13-00
|
«Жилфонд»
КИК, Куйб. адм.
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонтные работы на ВНС-408
|
7
№399
|
Бугарева 27, Вагоностро-
ительная, Защитная,
Ленина 70-78 (чет, в.к),
84,86,89,91,99,103, Малоэтажная 11,15,
Технический 10-13,
17 (в.к)
Соц. объекты:
Детский сад №162
(Бугарева 27),
Школа искусств №47
(Ленина 78)
|
29.12 12-00
|
29.12 20-00
|
«Любимый город»
ЖЭУ-5
«30 квартал»
|
«Любимый город»
|
Ремонтные работы в подвале Ленина, 70
|
8
№400
|
Октябрьский 19
|
29.12 09-00
|
29.12 19-00
|
«Росток»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС Октябрьский, 19
|
9
№401
|
Дружбы 26-30 (чет),40а, Октябрьский 29-35 (неч, в.к),37,41-47(неч, в.к),
Циолковского 60а
Соц. объекты:
Поликлиника №3
(Дружбы 28),
Детский сад №196
(Дружбы 40а),
Бар «Огонек»
(Октябрьский 47),
Детский сад № 208
(Циолковского 60а)
|
29.12 09-00
|
29.12 17-00
|
«УК Объединение»
«Плюс-4 Сервис»
«С-Порт»
«УрсаДом»
«ЖКХ Новокузнецка»
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС Дружбы, 28
|
10
№402
|
Дружбы 19-35 (неч, в.к),
Октябрьский 51-63 (в.к)
Соц. объекты:
Детский сад №182
(Дружбы 19а),
Детский сад №186
(Дружбы 21а),
КЦСОН (Дружбы 27а), Поликлиника№2
(Октябрьский 54)
|
29.12 09-00
|
29.12 20-00
|
«Инком-С»
«Любимый город»
«С-Порт»
«Плюс-4 Сервис»
«Экодом»
«Жилфонд»
«УрсаДом»
«Веста»
«Агат»
КОиН, УЗО
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС Октябрьский, 55а
|
11
№403
|
11-й Гв. Армии 2-6 (чет.)
Чернышова 1,3
МКД 5
|
29.12 09-00
|
30.12 03-00
|
УЖК
|
ООО «Водоканал»
|
Ремонт запорной арматуры и участка водопровода
D= 200 мм по пр. Авиаторов, 31
|
Электроэнергия
|
1
№616
|
Норильская, Дружинина
Проточный, Херсонская
(с включением на ночь)
|
26.12 09-00
|
30.12 17-00
|
Дирекция ЖКХ
|
НРЭС
|
Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ТП-21
|
2
№619
|
Фесковская, Магнитогорская
Прибрежная
Центр реабилитации
(Фесковская 99)
Котельная № 72
|
28.12 14-10
|
28.12 16-00
|
Ордж. админ.
МП ССК
|
КЭнК
|
Подлючение кабельной линии
0,4 кВ ТП-75
|
3
№620
|
Норильская, Дружинина
Панфилова, Проточный
(на 1 час в указанный промежуток времени)
|
28.12 13-00
|
28.12 16-00
|
Дирекция ЖКХ
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Тех. обслуживание релейной защиты
РП-10
|
4
№622
|
Планетарная, Каштано-вый, Ашмаринский,
Амзаский, Оршанская,
Тополевая
70 домов ч/ сектора
|
28.12 09-00
|
28.12 17-00
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Ремонт кабельной линии 6 кВ
|
5
№2620
|
Малоэтажный поселок.
Крепостная гора,
Форштадт
(поочередно на 1 час)
|
28.12 09-00
|
28.12 16-00
|
Кузн. админ.
|
ООО ГЭС
|
Рейд с Кузбассэнергосбытом по отключению абонентов
|
6
№736
|
Вечерняя 40-48, Абрико-
совая, Виноградная 37-93, Черемуховая 33,35, 38-68
|
28.12 09-00
|
28.12 12-00
|
Куйб. админ.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка ПУ на отходящие фидера
|
7
№737
|
Виноградная 1-35, Абри-
косовая 12-32,1-49,2-10, Бессарабский 1-20, Черемуховая 2-36
|
28.12 09-00
|
28.12 16-00
|
Куйб. админ.
|
ООО «КЭнК»
|
Установка ПУ на отходящие фидера