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    • Отключения на 28 декабря (Новокузнецк)

    27 Декабрь 2016 / Все новости

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     По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 28 декабря 2016 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику. 

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Отопление и горячая вода

    		          

    1

    №672

    Октябрьский 3

    28.12   09-00

    28.12   16-00

    «С-Порт»

    «С-Порт»

    Замена зап/арматуры в т/у дома

    2

    №426

    Дузенко 27

    28.12   10-00

    28.12   14-00

    «Веста»

    «Веста»

    Монтаж т/у
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №392

    Архитекторов 2-6 (чет) Косыгина 35 (в.к),37,

    39-43

    Соц. объекты:

    Библиотека

    (Косыгина 35б)

    28.12   09-00

    28.12   16-00

    «Зенит»

    «Жилищник»

    «Наш дом»

    ООО «Водоканал»

    Ремонтные работы на ВНС-706

    2

    №396

    Лазо 1,5,7,

    Мичурина 23

    28.12   09-00

    28.12   19-00

    «Луч»

    «Комфорт»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС ул.Мичурина, 23

    3

    №393

    Абаканская, Авроры, Амбулаторный 3-6 (в.к),

    8,9(в.к), Банковский, Бенгальский, Березов-ская, Букинский, Вар-шавская, Волгодонская, Володарского, Волхов-ская, Восточная, Гайдара Горбуновская, Грунто-вая,  Грунтовый, Кара-кумский, Киселевская, Киселевский 7, Крама-юрская 2-50 (в.к), Крестьянская, Крестьян-ский, Кронштадтская

    1-16,20-41(в.к), 51(в.к), Крутая 3-8 (в.к),9/1,

     10-68(в.к), Крутой, Ло-бачевского, Мартенов-

    ская, Мартеновский,

    Машиностроительная, Менжинского, Метал-листов 2-5, Мечникова,

    Московская Нижнепру-довой, Новосибирская

    3-38 (в.к), Павлова

    4-8 (в.к), Победы

    1-37 (в.к), Прудовая,

    Прудовой 4-6 (в.к), Пунктирная, Рабочий,

    Рабочая 1-5 (в.к),6а,

    7-35 (в.к), Революцион-ная, Садгородская

    1-18 (в.к),20-72(в.к), Симферопольская, Смо-ленская, Соколовская 2,4, 8-32, Стадионная,

    Стадионный, Туристская

    3-43 (в.к),45, Урановая, Фрунзе, Хабаровская,

    Хабаровский 3,5,6 (в.к), Черкасская, Чернышевского

    28.12   09-00

    28.12   20-00

    Дирекция ЖКХ

    «Жилфонд»

    Куйб. админ.

    ООО «Водоканал»

    Ремонт пожарного гидранта, водоразборной колонки D=100 мм по ул. Садгородская 33, 39

    4

    №394

    Ноградская 4,

    Филиппова 12-16

    28.12   09-00

    28.12   20-00

    «Таурус»

    «С-Порт»

    «Триумф-МК»

     

    ООО «Водоканал»

    Установка узла учета ХВС Филиппова, 14

    5

    №395

    Орджоникидзе

    17-23 (нечет, в.к), 27, Ушинского 4а, 8а

    Соц. объекты:

    Шахматная школа (Орджоникидзе 23),

    ДК «Строитель»

    (Орджоникидзе 23),

    Детский сад № 268

    (Ушинского 4а),

    Детский сад N 26

    (Ушинского 8а)

    28.12   09-00

    28.12   19-00

    «ЖКХ Новокузнецка»

    «Любимый город»

    «Инком-С»

    «Титан»

    КОиН

    Центр. админ.

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС ул.Ушинского,4а

    6

    №397

    375 км 1-13,32 (в.к),34,

    40,67, Кирзаводская 1,2,4,(в.к),6, Лермонто-

    ва 61,63, Линейная 1(в.к),2,3а,4а, Локомо-

    тивная, Маяковского 1-9,

    10-47 (в.к), 49-55 (неч),

    56-64,66-81,83-120,

    122-150 (чет),156-162

    Равенства 1-5, Стволовая 9. Трудовая 23-28,30-32,

    37-40, 44-52,55,56,62-79,

    82-91,96-108, 108/1, 108/2,112, Трудовой,

    Тушинская 1-6,69 (в.к),

    70 Тушинский 3,10, Читинский, Щорса 3,3а,5а,9-13 (в.к),15,15а, 18, Юргинская

    Соц. объекты:

    Локомотивное и вагонное депо (75 км 1), Куйбышевская центральная котельная (Стволовая 9)

    28.12   09-00

    28.12   13-00

    «Жилфонд»

    КИК, Куйб. адм.

    ООО «Водоканал»

    Ремонтные работы на ВНС-408

    7

    №399

    Бугарева 27, Вагоностро-

    ительная, Защитная,

    Ленина 70-78 (чет, в.к),

    84,86,89,91,99,103, Малоэтажная 11,15,

    Технический 10-13,

    17 (в.к)

    Соц. объекты:

    Детский сад №162

    (Бугарева 27),

    Школа искусств №47

    (Ленина 78)

    29.12   12-00

    29.12   20-00

    «Любимый город»

    ЖЭУ-5

    «30 квартал»

    «Любимый город»

    Ремонтные работы в подвале Ленина, 70

    8

    №400

    Октябрьский 19

    29.12   09-00

    29.12   19-00

    «Росток»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС Октябрьский, 19

    9

    №401

    Дружбы 26-30 (чет),40а, Октябрьский 29-35 (неч, в.к),37,41-47(неч, в.к),

    Циолковского 60а

    Соц. объекты:

    Поликлиника №3

    (Дружбы 28),

    Детский сад №196

    (Дружбы 40а),

    Бар «Огонек»

    (Октябрьский 47),

    Детский сад № 208

    (Циолковского 60а)

    29.12   09-00

    29.12   17-00

    «УК Объединение»

    «Плюс-4 Сервис»

    «С-Порт»

    «УрсаДом»

    «ЖКХ Новокузнецка»

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС Дружбы, 28

    10

    №402

    Дружбы 19-35 (неч, в.к),

    Октябрьский 51-63 (в.к)

    Соц. объекты:

    Детский сад №182

    (Дружбы 19а),

    Детский сад №186

    (Дружбы 21а),

    КЦСОН (Дружбы 27а), Поликлиника№2 

    (Октябрьский 54)

    29.12   09-00

    29.12   20-00

    «Инком-С»

    «Любимый город»

    «С-Порт»

    «Плюс-4 Сервис»

    «Экодом»

    «Жилфонд»

    «УрсаДом»

    «Веста»

    «Агат»

    КОиН, УЗО

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС Октябрьский, 55а

    11

    №403

    11-й Гв. Армии 2-6 (чет.)

    Чернышова 1,3

    МКД 5

    29.12   09-00

    30.12   03-00

    УЖК

    ООО «Водоканал»

    Ремонт запорной арматуры и участка водопровода

    D= 200 мм по пр. Авиаторов, 31
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №616

    Норильская, Дружинина

    Проточный, Херсонская

    (с включением на ночь)

    26.12   09-00

    30.12   17-00

    Дирекция ЖКХ

    НРЭС

    Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ТП-21

    2

    №619

    Фесковская, Магнитогорская

    Прибрежная

    Центр реабилитации

    (Фесковская 99)

    Котельная № 72

    28.12   14-10

    28.12   16-00

    Ордж. админ.

    МП ССК

     

    КЭнК

    Подлючение кабельной линии

    0,4 кВ ТП-75

    3

    №620

    Норильская, Дружинина

    Панфилова, Проточный

    (на 1 час в указанный промежуток времени)

    28.12   13-00

    28.12   16-00

    Дирекция ЖКХ

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Тех. обслуживание релейной защиты

    РП-10

    4

    №622

    Планетарная, Каштано-вый, Ашмаринский,

    Амзаский, Оршанская,

    Тополевая

    70 домов ч/ сектора

    28.12   09-00

    28.12   17-00

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Ремонт кабельной линии 6 кВ

    5

    №2620

    Малоэтажный поселок.

    Крепостная гора,

    Форштадт

    (поочередно на 1 час)

    28.12   09-00

    28.12   16-00

    Кузн. админ.

    ООО ГЭС

    Рейд с Кузбассэнергосбытом по отключению абонентов

    6

    №736

    Вечерняя 40-48, Абрико-

    совая, Виноградная 37-93, Черемуховая  33,35, 38-68

    28.12   09-00

    28.12   12-00

    Куйб. админ.

    ООО «КЭнК»

    Установка ПУ на отходящие фидера

    7

    №737

    Виноградная 1-35, Абри-

    косовая 12-32,1-49,2-10, Бессарабский 1-20, Черемуховая 2-36

    28.12   09-00

    28.12   16-00

    Куйб. админ.

    ООО «КЭнК»

    Установка ПУ на отходящие фидера

     

     

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