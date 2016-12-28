Предновогодний сюрприз от «Пятерочки» (сюжет)

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В Новокузнецком центре социальной помощи семье и детям звучали поздравления с наступающим Новым годом. Дед Мороз еще в пути, но подарки для ребят и взрослых там уже вручили. Устроить праздник помог новый партнёр центра.

Сезон новогодних сюрпризов стартовал вместе с федеральной торговой сетью «Пятерочка». Символы наступающего года с вкусным презентом внутри разлетелись по новокузнецким семьям, которые нуждаются в поддержке. А у центра социальной помощи семье и детям в лице «Пятерочки» появился новый друг.

Нина Дёмина, директор Центра социальной помощи семье и детям: «Неожиданно раздался звонок. Они предложили нам свою помощь, свой праздник нам. Мы не отказались. Щедрость, да, такая. Вы видели сегодня глаза детей, благодарность этих детей».

Внутри каждой игрушки – килограмм конфет. Неписанное правило новогодних утренников срабатывает автоматически – искренняя детская благодарность.

Даша: «Скоро-скоро Новый год. Скоро Дед Мороз придет. За плечами- елочка, пушистые иголочки. Он подарки нам разносит и стихи читать нас просит».

Елена Логинова, бабушка Даши: «Мы не бедствуем, конечно, но очень рады, очень рады, что нам такой к столу подарок».

Даша Есипова: «Он такой миленький, петушок. И, ну, конечно, я очень счастлива, что целый год ждала этого праздника. Больше всего я жду новогодние праздники, потому что дарят очень много конфет».

Оксана Василенко, мама Даши Есиповой: «Помимо детского подарка, петушка, был презент для родителей. Это пакет вкусняшек. К Новому году самое то! Спасибо огромное!»

Для федеральной торговой сети «Пятерочка» уже традиция преподносить приятные сюрпризы жителям городов, где открыты ее магазины. В Новокузнецке первый появился пару месяцев назад. Большой ассортимент продуктов-фреш, высокое качество, за которое отвечает специальный директор по свежести. И в дополнение к этому – приятные цены.

Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка»: «Помимо тех акций, которые мы устраиваем регулярно, еженедельно, с глубиной скидки от 10 до 40%, в преддверии Нового года мы подготовили каталог, где множество скидок, каких-то подарков, каких-то специальных акций, разработанных нами и нашими партнерами-поставщиками».

Благотворительную предновогоднюю акцию в Новокузнецке «Пятерочка» провела в первый, но точно не в последний раз. В российских городах она уже зарекомендовала себя как социально направленная компания.