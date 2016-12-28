План мероприятий на новогодние каникулы (Новокузнецк)

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С 1 по 9 января в Новокузнецке во всех районах города пройдут праздничные мероприятия: мастер-классы, концерты, спортивные турниры, театрализованные постановки.

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января в Литературно-мемориальном музее им. Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, 29) будет организовано «Вертепное представление» (по заявкам, телефон: 360-250).

Со 2 по 8 января с 10:00 до 18:00 на горнолыжном комплексе «Гора Маяковая» (пр. Чекистов, 17) будет организовано катание на горных лыжах.

Со 2 по 9 января с 13:00 до 22:00 на стадионе «Запсибовец» (пр. Советской Армии, 46), а с 12:00 до 20:00 на стадионе «Алюминщик» (ул. Ленина, 41 А) и на стадионе ДЮСШ № 5 (ул. Народная, 31 А) будет организовано массовое катание на коньках.

3 января с 10:00 до 12:00 в Детской картинной галерее (ул. Кирова, 7) пройдет мастер-класс «Новогодний пейзаж» (пластилинография), а с 12:00 до 15:00 – мастер-класс «Рождественская кукла» по изготовлению игрушки из валяной шерсти.

3 января в 10:00 и 10:40 в ДК «Алюминщик» (ул. Ленина, 41) состоятся новогодние утренники и концерты «Новогодняя головоломка», а в 13:00 – концерт для детей и школьников «Ларец новогодних чудес».

С 3 по 9 января в 12:00 на хоккейных коробках по адресам: ул. Тореза, 123, ул. Горьковская, 7 пройдут товарищеские встречи по хоккею среди дворовых команд Заводского района.

3 января в 16:00 в МКДК Центрального района, ДК «Строитель» (ул. Орджоникидзе, 23) для детей дошкольного и младшего школьного возраста будет организована Новогодняя театрализованная программа «Новый год в Зазеркалье».

3 января с 14:00 до 15:00 на площади ДК им. Дзержинского в Куйбышевском районе состоится спортивно-развлекательная программа «Новогодний экспресс».

С 4 по 6 января в 9:00 на футбольном манеже ДЮСШ «Металлург-Запсиб» (пр. Советской Армии, 48 А) состоится турнир по футболу «Зимний Кубок Новокузнецка» среди команд 2006 г.р..

4 января в 9:00 состоится открытие соревнований по легкой атлетике «Кубок В. Борзова» на легкоатлетическом стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 24 А). Парад начнется в 11:30.

4 января с 10:00 до 12:00 в Детской картинной галерее (ул. Кирова, 7) пройдет мастер-класс «Зимние фантазии» (пастель), а с 12:00 до 15:00 – мастер-класс «Рождественский сувенир» по бумагопластике.

4 января в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 в Новокузнецком художественном музее (ул. Кирова, 62) для ребят проведут мастер-классы по росписи фигурок петушков из солёного теста.

4 января в 12:00 в библиотеке им. Д.С. Лихачева в Новоильинском районе (ул. Косыгина, 35б) будет организована познавательно-игровая площадка «Апельсин» и мастер-класс «Аппликация из шерстяных ниток».

4 января в 12:00 в ИДЦ «Перспектива» (Дагестанская, 34 а) состоится просмотр мультфильма «Рождественская история» и викторина.

4 января в течение дня в «Нашей библиотеке» (ул. Тольятти, 31) дети смогут поиграть в настольные и логические игры.

4, 5, 6, 8, 9 января в 12:00 библиотека «Притомская» (ул. Дорстроевская, 5а) проведёт громкие чтения под названием «Зимние приключения»: а в 14:00 – просмотр мультфильмов «Снежные сказки».

4 января в 13:00 в «Планетарии» им. А.А. Фёдорова (пр. Металлургов, 16а) пройдет показ праздничной программы «Новогодние космические приключения» (6+), а в 14:30 – программы «От Земли до Вселенной» (12+).

4 января в 14:00 в ДЦ «Комсомолец» (пр. Ижевский, 14) состоится встреча в клубе «Общение» и танцевальный вечер «Танцующий январь».

5 января с 9:00 до 18:00 в спортивном комплексе «Богатырь» (ул. М. Тореза, 22 Г) пройдет турнир по мини-футболу.

5 января в 10:00 на стадионе «Алюминщик» (ул. Ленина, 41 А) начнется турнир по хоккею среди подростков «Золотая шайба».

5 января в филиале Новокузнецкого краеведческого музея (ул. Народная, 7а) состоится музейный праздник «Рождественские посиделки» из цикла «Народный календарь» (по заявкам, телефон: 37-65-48).

5 января в Новокузнецком краеведческом музее (пр. Пионерский, 24) пройдет мастер-класс «Петушок – золотой гребешок» (по заявкам, телефон: 74-18-04).

5 января в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 в Новокузнецком художественном музее (ул. Кирова, 62) пройдут мастер-классы по созданию новогодней открытки в технике скрапбукинг.

5 января в Детской картинной галерее (ул. Кирова, 7) для детей проведут творческие занятия: с 10:00 до 12:00 пройдет мастер-класс «Новогодние узоры» (вырезанка), а с 12:00 до 15:00 – мастер-класс «Снежинки» (квиллинг).

5 января в 11:00 пройдут соревнования по легкой атлетике «Кубок В. Борзова» на легкоатлетическом стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 24 А).

5 января в 12:00 на Площади общественных мероприятий Заводского района пройдет игровая программа «Рождественские забавы у новогодней елки».

5 января в 12:00 в библиотеке им. Д.С. Лихачева в Новоильинском районе (ул. Косыгина, 35б) в рамках познавательно-игровой площадки «Апельсин» будет проведен мульт-час «Из книжки в мультик».

5, 6, 8 января в 12:00 и 15:00 в Доме купца Фонарёва (ул. Водопадная, 19) состоится праздничная программа с элементами театрализации «Новогодняя сказка».

5 января в 12:00 в ДЮСШ «Грань» (ул. Мичурина, 5) состоится первенство г. Новокузнецка по боулдерингу (скалолазание) «Весёлый боулдеринг».

5 января в 13:00 в «Планетарии» им. А.А. Фёдорова (пр. Металлургов, 16а) ребят ожидает «Волшебник планетария» (6+), а в 14:30 – программа «Эти удивительные созвездия» (12+).

5 января с 14:00 до 15:00 на площади ДК им. Дзержинского в Куйбышевском районе состоится спортивно-игровая программа «Удаль молодецкая».

6 января в филиале Новокузнецкого краеведческого музея (ул. Народная, 7а) пройдет музейный праздник «Рождественские посиделки» из цикла «Народный календарь» (по заявкам, телефон: 37-65-48).

6 января в 8:00 начнется турнир по фигурному катанию «Рождественские встречи» в ТРЦ «Сити Молл» (ул. Кирова, 55).

6 января в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 в Новокузнецком художественном музее (ул. Кирова, 62) состоятся мастер-классы по созданию символа наступающего года – Огненного Петуха – в технике валяния из шерсти.

6 января в 10:00 на горнолыжном комплексе «Гора Маяковая» (пр. Чекистов, 17) состоится эстафета «Малышок» на приз Снегурочки.

6 января в Детской картинной галерее (ул. Кирова, 7) для детей проведут творческие занятия: с 10:00 до 12:00 пройдет мастер-класс «Веселый снеговик» (мягкая игрушка), а с 12:00 до 15:00 – мастер-класс «Снежная королева» (глиняная игрушка).

6 января в 11:00 в библиотеке «Позитив» (ул. Р. Зорге, 6) будет организован час информации «Таинство Рождества».

6 января в 11:00 в ИДЦ «Перспектива» (Дагестанская, 34 а) состоится беседа, посвященная 90-летию со дня рождения Н.С. Ермакова, «Человек, давший лицо Новокузнецку». В 12:00 здесь же состоится подведение итогов выставки-конкурса «Игрушки, снежинки, хлопушки и прочие безделушки».

6 января в 12:00 в ДЮСШ «Грань» (ул. Мичурина, 5) пройдёт новогодний фестиваль по альпинизму «Домбайские связки».

6 января в 12:00 в библиотеке им. Д.С. Лихачева в Новоильинском районе (ул. Косыгина, 35б) в рамках познавательно-игровой площадки «Апельсин» состоится праздник «Весёлый снеговик», а в 12:15 начнётся лекторий «Культура и мы»: «Великий Учитель человечества», посвященная празднованию Рождества Христова.

6 января в 12:00 в библиотеке «Гармония» (ул. Новаторов, 10) будут организованы Рождественские посиделки «Рождества чудесные мгновенья…», а в 13:00 начнется мастер-класс «Ангелок на счастье».

6 января в 13:00 в «Планетарии» им. А.А. Фёдорова (пр. Металлургов, 16а) пройдет показ праздничной программы «Новогодние космические приключения» (6+), а в 14:30 – программы «Межпланетный транзит» (6+).

6 января в 14:00 в МКДК Куйбышевского района (ул. Макеевская,6а) состоится танцевально-театрализованное представление по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха».

6 января в 14:00 в библиотеке «Экос» (Трестовский пер., 1) пройдет час информации «Настоящее волшебство» о Рождестве и Крещении.

6 января с 14:00 до 15:00 на площади ДК им. Дзержинского в Куйбышевском районе пройдет спортивная программа «Час перед Рождеством».

6 января в 17:00 в бизнес-центре «Меркурий» (ул. Грдины, 17а) состоится тематическое занятие «Народное Рождество».

7 января в 11:00 пройдет парад участников турнира по настольному теннису на Кубок Кемеровской области в Новокузнецком строительном техникуме (ул. Орджоникидзе, 15).

7 января в 13:00 в «Планетарии» им. А.А. Фёдорова (пр. Металлургов, 16а) пройдет показ праздничной программы «Новогодние космические приключения» (6+), а в 14:30 – программы «Звёздный вояж» (12+).

7 января в 18:00 в МКДК Центрального района, ДК «Строитель» (ул. Орджоникидзе, 23) состоится Рождественский вечер клуба «Для тех, кому за…».

С 8 по 10 января в большом зале ДЮСШ № 2 (ул. Рубцовская, 51) пройдет Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2008-2009 г.р..

8 января с 10:00 до 12:00 в Детской картинной галерее (ул. Кирова, 7) пройдет мастер-класс «Новогодняя сказка».

8 января в 11:00 в Новокузнецком строительном техникуме (ул. Орджоникидзе, 15) пройдет турнир по настольному теннису на Кубок Кемеровской области.

8 января в 12:00 в МКДК Куйбышевского района (ул. Макеевская,6а) состоится танцевально-театрализованное представление по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха».

8 января в 13:00 на хоккейной коробке ДЮСШ № 2 (ул. Челюскина, 18) состоится новогодний хоккейный турнир.

8 января в 15:00 в ДК «Алюминщик» (ул. Ленина, 41) состоится Рождественский концерт хоров воскресных православных школ.

9 января в 12:00 в библиотеке им. Д.С. Лихачева (ул. Косыгина, 35б) учащиеся церковно-приходской школы церкви Святого Ильи Пророка (с. Ильинка) покажут «Рождественский спектакль».

9 января в 14:00 в библиотеке «Притомская» (ул. Дорстроевская, 5а) пройдут посиделки «Празднуем Святки – забавы и колядки».

По информации управления культуры и комитета по физической культуре, спорту и туризму.