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    • Новокузнецкие экологи подвели итоги года

    28 Декабрь 2016 / Все новости

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    Они торжественно наградили участников городских экологических акций. 2016 год оказался насыщен на идеи: состоялись десятки эко-фестивалей и соревнований по сбору и разделению отходов. В школах проводились «уроки чистоты», а студенты привлекались к регулярным уборкам на берегах рек и в местах стихийных свалок. 8  источников преобразились в рамках акции «Живи родник». В общей сложности более полутора тысяч эко-мероприятий провели за год в Новокузнецке. А те, кто принял в них самое активное участие, получили дипломы и памятные символы. Организаторы озвучили и планы на будущий год, который, к слову, объявлен в стране Годом экологии. Для Новокузнецка, городской комитет охраны окружающей среды приготовил свои инициативы.

     

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