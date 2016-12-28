Бегом за здоровьем – 1 января!

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Новокузнецкие любители трезвого образа жизни 1 января выйдут на пробежку. Рекордов ставить не собираются. Бежать предлагают в спокойном режиме, по пути делать паузы с лозунгами и кричалками.

Это своего рода вызов «пьяным дням»: когда вся страна проводит время в застольях и возлияниях, приверженцы движения за трезвость призывают подумать о будущем.

Старт в 12 часов дня от кольца Дома быта по Кирова до цирка, затем по другой стороне улицы – до площади общественных мероприятий. А уже там запланированы веселые состязания.