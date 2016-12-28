Более 25 тыс. кузбассовцев вышли на предновогоднюю уборку территории

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На борьбу со снегом вышли коммунальщики, сотрудники бюджетных учреждений, студенты, школьники и все неравнодушные жители области. Они навели порядок в 5,3 тыс. дворовых территорий, очистили 5,2 тыс. км дорог и 1,7 тыс. остановочных павильонов, убрали снег с 949 кровель многоквартирных и 637 частных домов, вывезли более 2 тыс. куб. м мусора и 23,2 тыс. куб. м снега. Им помогали 1 тыс. 82 единицы техники.

В Мысках на уборку снега вышли Дед Мороз, Снегурочка, символ 2017 года Петух и другие сказочные герои. Таким образом работники культуры решили привлечь внимание мысковчан к предновогодней уборке. Участники массовой акции навели порядок на территориях снежных городков возле учреждений культуры, вдоль пешеходных дорожек, у подходов и подъездов к социальным учреждениям, школам, детским садам, предприятиям торговли. За каждым объектом были закреплены трудовые коллективы городских предприятий и учреждений.

В Топкинском районе работники предприятий ЖКХ, бюджетной сферы, школьники, представители бизнеса освободили от снега 19 дворов и 3 кровли многоквартирных домов, 26 остановочных павильонов, очистили 326 км дорог, вывезли более 100 куб. м снега. Им помогала 41 единица техники.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.