Управляющие компании будут работать все новогодние праздники

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Такую задачу поставила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко на совещании с руководителями крупных управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома в Кемерове.

В праздничные дни все службы будут находиться на местах и работать в усиленном режиме. В случае нештатных или аварийных ситуаций все сигналы будут передаваться в областную аварийно-диспетчерскую службу, которая будет переадресовывать их службам экстренного реагирования или ремонтным бригадам. Однако задача коммунальных и жилищных организаций в том, чтобы праздничные дни в Кузбассе прошли без происшествий, подчеркнула начальник ГЖИ.

В первые дни января на работу выйдут дворники, кровельщики. В случае сильных снегопадов к очистке дворов должна привлекаться техника.

Кроме того, управляющие компании должны ответственно отнестись к обеспечению антитеррористической безопасности в многоэтажках. Должны быть приняты все меры во избежание нахождения посторонних в подвалах и на чердаках, каждый день должна проверяться надёжность запирающих устройств.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.