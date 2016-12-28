Подписано очередное соглашение о сотрудничестве

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Областная администрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с АО «Разрез Октябринский».

Документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и директор разреза Виталий Чернышов.

Соглашение рассчитано на 2017 год и направлено на стабильную работу предприятия, поддержку трудового коллектива и пенсионеров предприятий, совместную реализацию социальных программ Кузбасса. Предусмотрено участие предприятия в подготовке к областному Дню шахтера, выплата компенсации пенсионерам ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» для их обеспечения благотворительным углем.

Акционерное общество обязалось увеличить зарплату в размере не менее 10% к уровню 2016 года при условии увеличения объемов производства, росте производительности труда, увеличении спроса и цен на производимую продукцию.

Также запланированы 125 млн рублей инвестиций в развитие производства и 1,5 млн рублей — на обеспечение безопасности.



По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.