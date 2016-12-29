«Праздник новогоднего пирога» прошел Калтане

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Участниками первого гастрономического фестиваля стали 15 конкурсантов – представители детского дома, детских садов, многопрофильного техникума, малого бизнеса и любители кулинарного искусства. Они презентовали пироги, торты, пирожные, кексы, штрудели и пиццы из дрожжевого, песочного, заварного и бисквитного теста. Работы были оформлены в новогодней тематике.

Посетители смогли попробовать продукцию и оценить ее. По результатам голосования «Гран-при» получила индивидуальный предприниматель Татьяна Филиппова, которая представила работу из пряничного теста.

Также все участники дополнительно изготовили сладкие подарки для детей из многодетных семей, воспитанников детского дома и студентов городского техникума, оставшихся без попечения родителей.

Средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль, были переданы на лечение детей с заболеваниями центральной нервной системы.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.