С 1 января ставки по ипотеке будут снижены

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Как сообщила директор АИЖК Кемеровской области Юлия Шматок, в начале 2017 года ставки по федеральной ипотечной программе снизятся на 0,25% и составят от 12% до 12,5% годовых для готового и строящегося жилья.

Для многодетных семей, решивших заселиться в новостройку, по-прежнему действует вычет из процентной ставки в размере 0,5% годовых.

Продолжится программа «партнерский вычет», реализуемая агентством вместе с кемеровскими застройщиками. Участники программы смогут оформить ипотеку от 9% годовых на весь срок кредитования.

Всего в этом году 1,1 тыс. кузбасских семей улучшили жилищные условия с помощью федеральной ипотечной программы, оформив займы в целом на 900 млн рублей (прирост на 20% по сравнению с 2015 годом). Такие результаты обусловлены реализацией госпрограммы субсидирования процентной ставки по ипотеке на новостройки, действующей до марта 2017 года.

Кроме того, востребованной остается программа с использованием средств федерального и областного материнского капитала. «Кто-то приобрел дом в сельской местности (часто суммы маткапитала на это хватает), кто-то доплачивает недостающие средства для покупки квартиры. Такой заём выдается без справок о доходах, и ежемесячные платежи отсутствуют, что очень удобно для людей», — сообщила Юлия Шматок.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.