А. Тулеев: усилить контроль за продажей алкоголя!

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Губернатор потребовал от глав территорий усилить контроль за продажей алкоголя в новогодние каникулы. Аман Тулеев также обратился к населению с просьбой быть более внимательными при покупке алкогольной продукции и приобретать его только в магазинах, имеющих сертификаты качества товара. Это связано с прокатившейся волной массового отравления некачественным алкоголем.

Со своей стороны главам территорий Тулеев поручил продолжать проверки предприятий, производящих и реализующих алкоголь на территории Кузбасса. Главная цель – изъятие из розничной торговой сети контрафактных и фальсифицированных алкогольных напитков, а также непищевой спиртосодержащей продукции.

По мнению губернатора, необходимо проверить наличие в торговых точках лицензий, акцизных марок и других документов, сопровождающих оборот алкоголя, а также цены на продукцию с учетом установленной законодательством минимальной розничной стоимости за бутылку.

Кроме того, нужно напомнить предпринимателям и населению, что в стране приостановлена розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, кроме парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. «Запрещенной продукции не должно быть в ларьках и магазинах», — подчеркнул А. Тулеев.

Информацию о найденных нарушениях необходимо оперативно сообщать в уполномоченные контролирующие органы — Роспотребнадзор и полицию. В управлении Роспотребнадзора все каникулы работает «горячая линия» с 9 до 17 час.: 8-905-949-74-00.

Губернатор поручил организовать горячие линии для сообщений о фактах незаконной продажи алкоголя или спиртосодержащей продукции и в муниципалитетах.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.