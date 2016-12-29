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    • А. Тулеев поздравил областной коллектив ГУ МЧС России

    29 Декабрь 2016 / Все новости

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    Приказ о присвоении звания победителя в конкурсе «Лучшее главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации» в 2016 году подписал министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

    Напомним, в декабре работа территориальной подсистемы РСЧС Кемеровской области признана лучшей в СФО по итогам 2016 года. Губернатор Аман Тулеев стал лучшим председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СФО.

    Губернатор поблагодарил начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и весь коллектив за честное исполнение служебного долга, обостренное чувство ответственности, полную готовность сделать все для сохранения жизни и здоровья земляков.

    «За этим достижением стоит колоссальный труд всего сплоченного коллектива главного управления МЧС России по Кемеровской области, высочайший профессионализм и уникальная способность мгновенно принимать конкретные действия в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности наших людей», — говорится в телеграмме.

    Только за 11 месяцев 2016 года на территории Кузбасса количество пожаров сократилось на 177 случаев по сравнению с прошлым годом, а погибших – на 6 человек. В ходе надзорно-профилактических операций «Пляж-2016», «Ледовая переправа» на водоемах области проведено 893 рейда и патрулирования, что на 49% больше установленного контрольным заданием на год. Перед весенним половодьем в местах образования возможных заторов проведен 31 подрыв льда, израсходовано более 8 тонн взрывчатых веществ. Очищено более 22 км русел рек.

    В 2016 году кузбасским спасателям удалось в кратчайшие сроки ликвидировать 5 чрезвычайных ситуаций на территории области. Всего за год спасено более 2,5 тыс. человек. Это результат ежедневной работы почти 4,5 тыс. кузбасских пожарных спасателей МЧС.

    Подразделения оснащены современным аварийно-спасательным оборудованием. В 2016 году на вооружение поступили 8 новых единиц высокопроходимой техники, в том числе снегоболотоходы и снегоходы.

    В Кузбассе дислоцируется самая большая группа горноспасателей – почти 1,5 тыс. человек, ведется строительство уникального национального аэромобильного центра подготовки горноспасателей и шахтеров.

    Высокий профессионализм кузбассовцы доказали на международных соревнованиях, Так,  респираторщик отряда быстрого реагирования Максим Борников завоевал золотую медаль на международных профессиональных соревнованиях горноспасателей, а новокузнечанка Юлия Малютина в составе команды по пожарно-спасательному спорту стала чемпионкой мира.

    В 2016 году специалисты МЧС провели уроки безопасности в образовательных учреждениях области, в которых приняли участие почти 70 тыс. детей.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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