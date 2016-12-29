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    • Просьба о помощи ребенку из Прокопьевска!

    29 Декабрь 2016 / Все новости

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    Семимесячной прокопчанке Карине Щегренец требуется лечение в Китае. Диагноз, который поставили малышке врачи, звучит сложно – внутренняя окклюзионная гидроцефалия, аномалия Денди-Уокера. В Новосибирске девочке сделали 2 операции на головном мозге. Но сейчас нужна сложная реабилитация. Родители, Ирина и Сергей Щегренец, надеются, что китайские медики смогут помочь их дочери, только на лечение нужны 600 тысяч рублей. Две трети от необходимой суммы уже собраны. Реквизиты счета можно найти на фото ниже.

    Ирина Щегренец, мама Карины: «На сегодняшний момент ребенок на 7 месяцев с трудом удерживает голову, есть только попытки, не говоря о том, чтобы переворачиваться, сидеть. Врачи говорят,  высокий риск ДЦП.  Мы отправили в Москву документы,  что они могут предложить по реабилитации в России.  Московский врач-реабилитолог устно дал совет использовать шанс по лечению ребенка в Китае.  В Китае есть методики, они лечат гидроцефалию, они лечат детей до года.  Уже прислали нам приглашение, с 1 марта ждут нас в клинике.   Неравнодушные люди, волонтеры помогают.   Спасибо огромное всем, отозвавшимся на нашу беду».

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